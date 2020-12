Samir Handanovic è senza dubbio il man of the match di Inter-Napoli. Il portiere sloveno si è reso protagonista di una serie di interventi decisivi che hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di blindare il risultato e portare a casa una vittoria pesantissima. Due paratone quelle dell'estremo difensore, la prima su un colpo di tacco strepitoso di Lorenzo Insigne, e poi a negare il pareggio al grande ex Politano.

La firma della vittoria dell'Inter sul Napoli, non è solo quella di Romelu Lukaku autore del gol decisivo su calcio di rigore, ma anche di Samir Handanovic. Prestazione superlativa quella del capitano, con due parate da applausi. La prima è arrivata la 70′ quando Lorenzo Insigne si è inventato un sontuoso colpo di tacco, trovando sulla sua strada un super Handanovic. La distanza ravvicinata, non ha impedito all'estremo difensore nerazzurro di mettere in mostra i suoi riflessi superlativi. Tempo di reazione di mezzo secondo per lo sloveno che ha lasciato a bocca aperta l'attaccante avversario pronto già ad esultare per quello che sarebbe stato il gol della serata.

All'80' poi Handanovic si è ripetuto. Gran tiro di prima intenzione di Politano, quasi a botta sicura, e risposta con la mano aperta da parte del portierone dell'Inter che ha così impedito agli ospiti di pareggiare. Come accaduto anche in passato, nel post-partita, il capitano ha messo in secondo piano la sua prestazione analizzando con grande obiettività la serata dell'Inter: "Io sono il capitano, l'uomo che mette la fascia anche nei momenti brutti. Il portiere a volte deve portare punti a casa. Questa vittoria è molto importante.Gli scontri diretti sono le gare che valgono di più, l'importante è non perderli ma se li vinci acquisisci altre motivazioni. La partita è stata decisa da un episodio. Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti e ci proiettiamo allo Spezia".