Hancko umiliato dall’Al Nassr: si presenta in ritiro all’hotel come nuovo acquisto ma lo mandano via

David Hancko si presenta al ritiro dell’Al Nassr in Austria come nuovo acquisto della squadra araba ma davanti all’hotel gli è stato negato l’accesso e la possibilità di allenarsi. Il club l’ha rispedito al Feyenoord che si è infuriato: “Comportamento scandaloso”.

Incredibile quanto accaduto a David Hancko nelle ultime ore dopo essere stato acquistato dall'Al Nassr. Il difensore centrale era pronto ad aggregarsi alla squadra araba di Cristiano Ronaldo dopo essersi trasferito dal Feyenoord al club saudita per 40 milioni di euro. Clamorosamente però, dopo aver lasciato l'Olanda e salutato i propri compagni di squadra, il giocatore si è diretto all'hotel di Saalfelden, in Austria, dove alloggiava l'Al Nassr in ritiro e gli è stato negato di alloggiare lì e allenarsi con la sua nuova squadra.

Ma cos'è accaduto? Secondo Voetbal International, il difensore centrale sloveno aveva salutato i suoi compagni di squadra venerdì e poi secondo il Feyenoord, ad Hancko non è stato permesso di aggregarsi alla squadra. Qualcosa era andato storto, o qualcuno si era tirato indietro dall'accordo, e non erano né il giocatore né il Feyenoord, ormai certi dell'accordo chiuso tra i due club. Furioso il club olandese: "Il comportamento dei dirigenti dell'Al-Nassr nei confronti di David è scandaloso".

Il portavoce del Feyenoord, Raymond Salomon, ha duramente criticato Al Nassr dopo il fallimento dell'accordo con Hancko. "Non abbiamo mai visto niente del genere – ha spiegato -. Gli hanno permesso di andare in ritiro per poi improvvisamente dire che non era più il benvenuto, mentre entrambi i club avevano già un accordo". Increduli i dirigenti della società olandese che erano riusciti a chiudere un'operazione a dir poco onerosa: "Convocare il giocatore al ritiro e poi dichiararlo improvvisamente indesiderato è senza precedenti. È scandaloso e incomprensibile".

Cos'è successo ad Hancko e perché non è andato più all'Al Nassr

Un accordo che si stava preparando da tempo e che finalmente sembrava fatto, nonostante l'Al Nassr non avesse firmato il contratto. Ma in questi casi la firma arriva proprio quando il giocatore in questione raggiunge il club nella propria sede o in questo caso in ritiro.

"David ci ha pensato per mesi – ha aggiunto ancora il portavoce del Feyenoord -. L'accordo è stato finalizzato, ma alla fine si sono tirati indietro. Per quanto ne so, questo modo di trattare un giocatore non si era mai visto prima. Non possiamo accettare che David venga trattato in questo modo. Gli siamo vicini". Alla base di quanto accaduto, secondo MARCA, il caos societario dovuto al probabile addio di Fernando Hierro come direttore sportivo.