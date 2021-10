Hamsik segna un gol favoloso da centrocampo, ma l’arbitro lo annulla Marek Hamsik nella partita tra il Kayserispor e il Trabzonspor ha realizzato un gol pazzesco. L’ex capitano del Napoli ha calciato quasi dal cerchio di centrocampo e ha messo il pallone nell’angolino. L’arbitro di quell’incontro però ha annullato la rete di Hamsik, ma il gesto tecnico di Hamsik non viene certo cancellato.

A cura di Alessio Morra

Non a molti calciatori capita vedersi annullato il gol più bello della carriera. Probabilmente è successo al mito Michel Platini, che nella finale della Coppa Intercontinentale del 1985 realizzò una rete meravigliosa, annullata per un fuorigioco. Qualcosa di simile è successo a Marek Hamsik che sabato scorso ha fatto gol calciando da centrocampo, ma la sua conclusione resterà fine a se stessa, bellissima, ma inutile. Perché il direttore di gara ha annullato la prodezza dell'ex capitano del Napoli.

Sabato 2 ottobre il Trabzonspor ha sconfitto a domicilio 2-1 il Kayserispor, l'incontro è stato deciso da una doppietta dell'attaccante greco Anastasios Bakasetas. Un successo pesante per il club di Trebisonda, pieni di ex calciatori di Serie A, che si porta al secondo posto in classifica, che poteva rendere ancora più bello e rotondo il successo con un gol favoloso di Hamsik, annullato dall'arbitro.

Il direttore di gara fischia una punizione in favore del Trabzonspor, punizione che si batte quasi a metà campo, Hamsik va sul pallone, pensa di lanciare gli attaccanti che giocano per la sua squadra, ma vede il portiere del Kayserispor molto fuori dai pali e quando l'arbitro alza il braccio decide di calciare in porta, lo slovacco calcia in modo meraviglioso, il pallone finisce in rete, il portiere torna tra i pali e si tuffa, ma non ci arriva, è gol, anzi è un gol bellissimo. Hamsik festeggia, corre all'impazzata, sorride come se non avesse mai segnato in carriera, ma la sua gioia viene spenta velocemente perché pochi secondi dopo l'arbitro annulla dicendo che quando l'ex capitano del Napoli ha calciato il gioco era ancora fermo. Una prodezza cancellata, un peccato. Ma c'è da scommettere che Hamsik ci riproverà e nel corso di questa stagione cercherà un altro super gol.