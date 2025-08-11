Hakimi parla del Pallone d’Oro ma il PSG vuole censurare la sua intervista: cosa sta succedendo

Fra i 30 finalisti del Pallone d'Oro il PSG è riuscito a piazzare nove dei suoi giocatori, l'ennesimo risultato straordinario di una stagione da favola. Ci sono tutti i grandi protagonisti del triplete di Luis Enrique, dal favoritissimo Dembélé fino ad arrivare a pedine chiave come Donnarumma (unico italiano in lista), Kvaratskhelia e anche Hakimi che ha avuto numeri importantissimi. Tutti hanno l'ambizione di portare a casa il prestigioso premio individuale, ma sono state le dichiarazioni del marocchino a scatenare un po' di polemica a Parigi.

L'ex giocatore dell'Inter ha rilasciato un'intervista a Canal+ in cui parlava apertamente del sogno di vincere il Pallone d'Oro e del fatto che lo avrebbe meritato dopo aver vissuto la miglior stagione della sua carriera. Un pensiero lecito che però non è piaciuto molto alla sua società che ha cercato di far tagliare quella parte prima della messa in onda. In Francia l'episodio ha fatto molto discutere e ha aperto alla possibilità che ci possano essere fratture interne allo spogliatoio che devono essere tenute a bada, sollevando il sospetto che il PSG voglia spingere solamente la candidatura di Dembélé.

Cosa ha detto Hakimi sul Pallone d'Oro

Nell'intervista andata in onda in Francia il terzino parlava della grande stagione e del fatto che avrebbe meritato il premio: "Il Pallone d'Oro è un sogno a cui non avevo mai pensato, ma ora penso di meritarmelo. Ho fatto una stagione storica. Non ci sono molti giocatori che hanno segnato nei quarti di finale, nelle semifinali e in finale. Come difensore, è più difficile. La gente pensa che io sia un attaccante o un centrocampista, ma no: gioco in una linea a 4 e devo pensare a difendere". Secondo L'Equipe a quel punto sarebbe intervenuto il PSG per cercare di tagliare questa parte dall'intervista: il giornale sostiene che il club punti tutto sul Pallone d'Oro a Dembélé che avrebbe un impatto mediatico più forte. Le sua parole sarebbero state scomode e ingombranti, troppo pesanti per il piano che la società vuole portare avanti.

Le Parisien sostiene invece che non ci sia nessuno strappo interno, ma che il PSG preferisca evitare queste esternazioni per valorizzare il concetto di squadra e di collettivo a discapito del singolo. Il prossimo 22 settembre a Parigi si terrà la cerimonia di premiazione e di consegna del Pallone d'Oro che potrebbe lasciare molto scontenti alcuni parigini e sollevare ulteriori polemiche.