Haaland segna un'altra doppietta e batte un record che resisteva 87 anni: numeri assurdi, è inarrestabile Erling Haaland segna una doppietta con la Norvegia batte un record che resisteva 87 anni: i numeri del centravanti del Manchester City sono incredibili, sembra inarrestabile.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland segna un'altra doppietta nella partita di Nations League tra Norvegia e Slovenia e a soli 24 anni è il diventato il capocannoniere della storia della sua nazionale con 34 gol in 36 presenze: battuto un record che risaliva a 87 anni, superando Jorgen Juve che aveva segnato 33 gol tra il 1928 e il 1937.

L'attaccante del Manchester City ha segnato due reti in poco più di un'ora e ha firmato rispettivamente il 33° e il 34° gol con la Norvegia: il centravanti classe 2000 ha avuto un ottimo inizio di stagione anche con i Citizens, segnando 11 gol in 10 partite ufficiali con il City, di cui 10 gol solo in Premier League.

Haaland segna una doppietta e batte un record che resisteva 87 anni

Erling Haaland è stato protagonista della vittoria della Norvegia contro la Slovenia per 3-0 segnando una doppietta e permettendo alla sua nazionale di proseguire il cammino vero il passaggio in Lega A della Nations League.

Però, non sono due gol banali quelli segnali dal centravanti del Manchester City: con 34 gol in 36 partite è diventato il miglior marcatore della storia del calcio norvegese a soli 24 anni. Un record davvero impressionante per Haaland, che ormai appare inarrestabile e di questo passo ne infrangerà tantissimi ad ogni livello.

A questo bisogna aggiungere anche una gioia molto personale per Haaland: il calciatore diventerà papà ed ad annunciarlo è stato lo stesso bomber sui suoi profili social dopo la gara.

I numeri stratosferitici della carriera di Haaland

Erling Braut Haaland è una macchina da gol, lo sappiamo. Li ha sempre fatti e continuerà a farne, ma leggere nero su bianco le cifre della sua carriera fa ancora più impressione.

Manchester City: 108 partite, 101 gol

Borussia Dortmund: 89 partite, 86 gol

Salisburgo: 27 partite, 29 gol

Norvegia: 36 partite, 34 gol