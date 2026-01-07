Haaland rivela per sbaglio il messaggio nascosto nello spogliatoio del City: è di un tifoso

Ogni squadra ha i suoi segreti custoditi gelosamente all'interno dello spogliatoio, ma qualche volta capita involontariamente che vengano mostrati al pubblico con piccoli dettagli che creano grande curiosità. È il caso della fotografia postata da Erling Haaland che si è fatto immortalare accanto alla star dell'UFC Khabib Nurmagomedov che ha fatto visita al centro di allenamento del Manchester City in questa settimana. L'attaccante è un grande fan dell'ex campione dei pesi leggeri e non ha prestato molta attenzione allo sfondo sul quale posare.

I tifosi più attenti hanno notato che dietro agli sportivi c'è uno schermo che sopra riporta un messaggio motivazionale che sembra essere indirizzato proprio ai giocatori. Si tratta della lettera che un tifoso aveva pubblicato su X quando la squadra di Guardiola aveva perso punti pesanti in campionato nella lotta al titolo: è una sorta di discorso pieno di emozione che viene mostrato ogni giorno a chi si allena per dare una spinta in più anche quando la situazione non è delle migliori.

Cosa c'è scritto alle spalle di Haaland e Khabib

Più che l'accostamento dei due personaggi, che chiaramente hanno fatto esplodere il mondo dei social con la loro foto, è nata grande curiosità sullo schermo posto alle loro spalle su cui si leggono chiaramente alcune frasi. È un messaggio motivazionale nascosto all'interno del centro di allenamento del Manchester City, rivolto ai giocatori che ogni giorno lavorano lì. Non doveva essere il protagonista della foto ma lo è diventato, malgrado la presenza dei due pesi massimi del calcio e della MMA, e le sue parole risuonano come un mantra: "Non ci arrendiamo. Ci adattiamo. Reagiamo. Trasformiamo gli insuccessi in soluzioni. Cambiamo le situazioni, perché è quello che facciamo. Non siamo dei deboli. Siamo il Manchester City Football Club".

È prassi comune esporre all'interno degli spogliatoi frasi o messaggi che possano trasmettere la giusta motivazione e Guardiola in passato lo ha fatto più volte per risollevare i suoi giocatori nei periodi più complicati. I più attenti hanno scovato anche l'autore di quelle parole: si tratta di un tifoso molto conosciuto su X che in genere si lascia andare a lettere piene di passione rivolte al City e forse non si aspettava che uno dei suoi scritti potesse finire sotto gli occhi dei suoi idoli tutti i giorni.