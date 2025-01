video suggerito

Haaland rinnova a vita con il Manchester City: ha firmato il prolungamento più lungo di sempre Haaland resterà al Manchester City fino alla fine della carriera: il norvegese ha firmato un rinnovo di contratto da nove anni e mezzo e dal nuovo accordo sono sparite due clausole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In una stagione amara per il Manchester City è arrivata una bellissima notizia per tutti i tifosi: dopo il rinnovo di Pep Guardiola per altri due anni è stato annunciato anche quello di Erling Haaland che ha firmato un contratto lunghissimo che lo lega (presumibilmente) per sempre agli inglesi. L'attaccante norvegese infatti ha firmato un prolungamento di nove anni e mezzo, un'infinità di tempo nel mondo del calcio che spazza via tutte le possibili voci di mercato.

In pratica quando scadrà il nuovo contratto Haaland avrà già 34 anni e sarà sul finire della sua carriera. Con questa mossa si è legato per sempre al Manchester City che dal suo canto ha tolto degli elementi fondamentali dal nuovo accorto che tutelano il club da eventuali concorrenti che potrebbero mettere le mani sul giocatore, come nel caso del Real Madrid che sembrava molto interessato al norvegese.

Haaland firma un rinnovo da nove anni e mezzo

Fa impressione soltanto a leggere la durata del nuovo contratto, una mossa inusuale che non si vede così tanto spesso. Quello di Haaland è uno dei rinnovi più lunghi della storia del calcio, soprattutto in un'epoca in cui ci si lega per due o tre anni al massimo. Invece, se tutto dovesse filare secondo i piani, il norvegese resterà al Manchester City per altri dieci anni, praticamente fino alla fine della sua carriera: l'accordo è stato annunciato sui social, con un simpatico siparietto in cui il giocatore ha scritto una lettera a tutti i difensori avversari per annunciare la sua lunga permanenza in Premier League.

Le trattative sono state aperte la scorsa stagione e soltanto adesso le parti in causa sono arrivate a questo accordo monstre, con un aumento dello stipendio e l'inserimento di alcuni bonus molto facili da raggiungere. Dal contratto però sono sparite le due clausole rescissorie che erano presenti in precedenza: non c'è nessuna possibilità di comprare Haaland senza passare prima dal City, una mossa fatta dalla società per tutelarsi. Secondo il DailyMail infatti nel piano di carriera del giocatore c'era la possibilità di trasferirsi a breve al Real Madrid, un'ipotesi che il giocatore avrebbe confidato ad alcuni amici, ma la strada per poter approdare in Liga adesso diventa più tortuosa e soprattutto il grande ostacolo è la ritrovata serenità con tutto l'ambiente, a partire dai piani alti.