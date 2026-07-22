Haaland festeggia il compleanno con una montagna di bistecche: il motivo è nella sua dieta da atleta

Le immagini della festa di compleanno a bordo di uno yacht mostrano un banchetto “al sangue”. Non è un caso: ecco perché è il cibo chiave dell’alimentazione del bomber.

Erling Haaland in compagnia della fidanzata a bordo dello yacht dove ha festeggiato il compleanno.

Una montagna di carne e altre pietanza altrettanto caloriche per festeggiare il 26° compleanno. Erling Haaland s'è concesso un banchetto "al sangue" a bordo dello yacht sul quale sta trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo i Mondiali che lo hanno visto protagonista con la Norvegia. I campi d'allenamento, il Manchester City e la Premier League possono attendere, il bomber che tremare le difese fa per adesso si gode la compagnia della fidanzata, Isabel Haugseng Johansen, e di qualche buon amico oltre a concedersi un menù che non contempla la parola dieta. Oppure sì, ma fa riferimento a una estremamente personale nella quale figurano enormi tagli di carne, tomahawk steak, salumi, formaggi e frutti di bosco. Le immagini condivise dalla compagna hanno rapidamente il giro dei social ma ciò che ha colpito di più non è stato il lusso del party quanto l'abbondanza degli alimenti. E non è come per il procione souvenir portato con sé dagli Usa. Per l'attaccante scandinavo non è affatto una novità. La carne è uno dei piatti centrali della sua alimentazione quotidiana ed è parte integrante del regime nutrizionale che gli permette di sostenere un fisico esplosivo.

Una delle immagini dei tagli di carne condivisi dalla fidanzata del calciatore.

La dieta carnivora dell'attaccante norvegese

Negli ultimi anni Haaland ha spesso raccontato di privilegiare alimenti semplici e poco processati. Tra questi il ruolo principale spetta proprio alla carne, soprattutto manzo, spesso accompagnata da patate, verdure e altri alimenti ricchi di proteine. Non mangia semplici bistecche ma tagli selezionati da animali allevati in ambienti bio che integra con frattaglie, soprattutto midollo osseo, fegato e cuore di bovino. Perché proprio le interiora di mucche macellate? È una scelta precisa: per elevata concentrazione di ferro, vitamina B12, zinco e altri micronutrienti importanti per il recupero muscolare di un atleta.

Haaland consuma solo carne? No. Nella sua carta figurano anche uova, molto pesce (soprattutto salmone), riso, miele grezzo, pane a lievitazione naturale, latte crudo acquistato direttamente in fattoria che ha definito la sua "pozione magica" per quanto lo ritenga importante.

Il latte crudo è uno degli alimenti importanti nella dieta dell'attaccante del Manchester City.

Le foto del compleanno confermano un'abitudine consolidata

Sulla tavola mostrata negli scatti condivisi in storie su Instagram spiccano porzioni molto generose di costate cotte ai ferri, salumi e un ricco assortimento di prodotti proteici, mentre dolci e dessert occupano uno spazio decisamente più ridotto. Nulla di straordinario o trasgressivo rispetto al regime quotidiano alimentare che con il passare degli anni è diventato parte del suo personaggio. Dalle bistecche giganti al latte crudo, fino alle cene a base di carne dopo le partite, ogni dettaglio contribuisce a sostenere la stazza di un calciatore che ha un fabbisogno energetico di Haaland notevolmente superiore anche rispetto ad altri giocatori. Figurarsi rispetto a una persona normale.