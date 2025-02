Haaland mostra il classico spuntino post partita di un calciatore: una costoletta…

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester City si presenterà mercoledì a Madrid per cercare l'impresa di rovesciare la sconfitta dell'andata col Real in Champions potendo contare sull'iniezione di fiducia del 4-0 rifilato in Premier al Newcastle di Tonali. Un match in cui è esploso in maniera fragorosa il nuovo acquisto di gennaio Marmoush, autore di una tripletta, mentre Erling Haaland si è accontentato solo di mettere a referto l'assist per il quarto gol di McAtee. Il 24enne bomber norvegese peraltro è rimasto a digiuno solo in campo, visto quello che poi ha divorato dopo la partita, postandolo fiero su Instagram: una costoletta.

La costoletta di Haaland è solo un assaggio della sua dieta mostruosa

"Piccolo banchetto dopo la partita", ha scritto Haaland a corredo della foto, dando un piccolo assaggio della sua mostruosa dieta da migliaia di calorie al giorno. Il possente attaccante ha un motore che ha bisogno di essere adeguatamente alimentato per permettergli di tenere le medie realizzative che continua a spiattellare anche con la maglia del City: nell'attuale stagione (e siamo solo a febbraio) il suo ruolino dice già 27 reti in 35 presenze complessive. Non è certo lì che bisogna cercare i motivi della crisi della squadra di Pep Guardiola, che si trova in quarta posizione in Premier a ben 16 punti dall'Arsenal capolista.

Da quando è arrivato a Manchester, l'ex Salisburgo e Dortmund ha messo a segno più gol in campionato di qualsiasi altro giocatore della massima serie inglese e con un margine enorme: dall'inizio della stagione 2022-23 è a quota 82, alle sue spalle il più vicino è Salah con 59. Si dice la dieta per far funzionare al meglio questo cyborg del gol sia di ben 6000 calorie al giorno. Spesso nel suo menù si trovano anche cuori e fegati di mucca, come si racconta in ‘Haaland: The Big Decision', il documentario realizzato in occasione del suo trasferimento al Manchester City.

L'esultanza di Haaland dopo un gol: una scena frequente

"Mi piace molto anche il kebab, lo adoro – ha spiegato il norvegese – Questo non significa che lo mangio sempre, ma è comunque il mio cibo preferito". La carne esercita un'attrazione irresistibile per Haaland: oltre al kebab ama mangiare bistecche, anatra, pollo cinese in agrodolce. E ancora aragoste, ostriche, cibo indiano, frittate al formaggio e al prosciutto. Insomma se lo invitate a cena farà onore alla tavola…