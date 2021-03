Il Real Madrid sembra essere piuttosto convinto a puntare su Erling Haaland per il prossimo mercato estivo. Durante la pausa in nazionale le notizie sui trasferimenti sono solitamente quelle più gettonate e con l'ultima sosta prima del rush finale dei vari tornei, prima di Europei, Copa America e Olimpiadi; i nomi che circolano in merito alle trattative sono molti e interessanti. Su tutti, si parla del centravanti norvegese del Borussia Dortmund che è nel mirino del Real da tempo e sogna di comporre la coppia tutta scandinava con il connazionale Martin Ødegaard, che è in prestito all'Arsenal fino a fine anno.

Questa settimana entrambi sono a Marbella con la nazionale norvegese e i rumors intorno ad Haaland sembrano sempre più insistenti. Come se non bastasse tutto il clamore per un'operazione del genere, il giovane attaccante del BVB ha postato una foto su Instagram insieme al suo compagno Ødegaard per mandare in visibilio i tifosi blancos. Haaland ha condiviso una stories con una foto insieme al compagno e una sola parola in spagnolo: "Fratello". In Spagna si è subito scatenato un pandemonio.

I due calciatori sono grandi amici e in questi giorni parleranno molto e si confronteranno sul presente e sul futuro e non ci sono ancora notizie ufficiali o ufficiose in merito a quello che faranno entrambi il prossimo anno. Quello che ha sorpreso dalle parti di Madrid, e dintorni, è che Erling Haaland abbia usato lo spagnolo visto che non ha mai alcun rapporto con la Spagna e questa cosa ha acceso subito la connessione con il mercato e il trasferimento al Real Madrid, il club che detiene il cartellino di Odegaard.

Nel frattempo la Norvegia ha battuto comodamente Gibilterra per 3-0 in una partita piuttosto semplice e ha iniziato bene il suo percorso nella fase di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. Haaland non ha segnato nei 62 minuti in cui è stato in campo. Questi 3 punti sono molto importanti per la selezione norvegese, che è stata sorteggiata nel girone con l'Olanda e la Turchia.