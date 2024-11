video suggerito

Ha subito 111 gol in solo 9 partite, è il Tuv Azarganuud: la peggiore squadra di calcio del mondo Il Tuv Azarganuud è riuscito nella folle impresa di entrare nel Guinness dei primati per il peggior inizio di sempre di un club calcistico professionistico: nella massima divisione mongola, la Premier League, ha incassato la bellezza di 111 gol in 9 gare.

A cura di Alessio Pediglieri

Uno score che sembra inventato ed invece è tutto vero: il Tuv Azarganuud, club professionistico della Premier League mongola, la massima serie di calcio nazionale, è riuscito nella folle impresa di incassare ben 111 gol in appena 9 partite, entrando di diritto nel Guinness dei Primati ma soprattutto prendendosi la palma di indiscussa peggior squadra al mondo.

Lo score assurdo del Tuv Azarganuud: 111 gol incassati, solo 2 segnati in 9 gare

Le premesse non sono state decisamente positive visto che l'esordio in campionato non è stato di certo tra i più promettenti. Lo scorso 18 agosto alla prima di campionato, il Tuv era stato sconfitto 14-0 sul campo del Khaan Khuns-Erchim entrando già nelle cronache sportive del Paese. Ma purtroppo per la squadra della Provincia di Tov non si è trattato del classico scivolone occasionale: era l'inizio di un incubo senza fine. Da quella partita ne sono seguite altre 8 con altrettante sconfitte ma soprattutto con una grandinata di gol subiti che sono culminati in un 0-21 casalingo contro il Deren e in un 1-20, sempre in casa, contro il Brera Iilch.

Il crollo sportivo a seguito di enormi problemi finanziari

Ciò che impressiona, al di là dell'impressionante score negativo che il Tuv ha subito in questa prima parte di campionato, ferma ora per la lunga pausa invernale per il freddo mongolo, è che fino alla scorsa stagione era un club di tutto rispetto nel principale campionato del Paese. Nel 2022 aveva anche trionfato nella Coppa di Mongolia, conquistando il suo primo storico trofeo. Poi, l'abisso: dopo aver terminato quinto la scorsa stagione, il Tuv Azarganuud ha perso tutti i suoi giocatori chiave per questa stagione della Premier League mongola, compresa la stella Tsedenbalyn Tumenjargal, ceduto quest'estate al Brera Ilch. Tutto a causa di una crisi economica senza precedenti. Che ha costretto la dirigenza a mettere in prima squadra i giocatori delle divisioni inferiori con i conseguenti improponibili risultati oramai sotto gli occhi di tutti.