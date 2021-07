Angel Di Maria è stato il match-winner della finale di Copa America. Il fideo ha realizzato il gol vittoria che ha permesso alla squadra di Leo Messi di alzare al cielo il trofeo continentale. L'esterno offensivo del Psg, tra l'altro ha giocato, gran parte della sua partita in condizioni tutt'altro precarie, con una caviglia gonfia, a causa di un infortunio. Nonostante tutto Di Maria ha stretto i denti, uscendo solo nella fase finale del match.

Prima ha segnato il gol vittoria, e poi ha rimediato un infortunio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Argentina. Nel finale del primo tempo dell'ultimo atto della Copa America, Di Maria si è reso protagonista dell'ennesima percussione, quando ha dovuto fare i conti con una torsione innaturale della caviglia sinistra. Un brutto movimento per il calciatore che ha subito accusato dolore, al punto da ricorrere alle cure del suo staff. Tutto lasciava presagire una sostituzione con Gonzalez pronto a subentrare, e invece Di Maria è riuscito a stringere i denti proseguendo il suo match.

Si è arreso solo a 10′ dal termine, quando Scaloni lo ha sostituito. A fare chiarezza sulle condizioni di Angel Di Maria, ci ha pensato la sua compagna Jorgelina Cardoso. Quest'ultima ha postato sul suo profilo Instagram la foto della caviglia infortunata del calciatore accompagnata dalle parole "Ha continuato a giocare così". Impressionante sia il gonfiore che il livido per l'articolazione, che certifica ancora il piglio del Fideo che nonostante tutto è rimasto in campo il più possibile per aiutare l'Argentina a vincere il trofeo. E tutto il popolo dell'Albiceleste è innamorato di lui.