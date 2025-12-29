Gyökeres fatica a fare gol e pesa sui sogni dell’Arsenal: il colpo da 70 milioni ancora non incide

L’Arsenal guida la Premier League con la squadra più completa del campionato, ma la sua produzione offensiva desta preoccupazioni.

Nessun giocatore dei Gunners ha segnato più di cinque gol in stagione, un dato sorprendente per una squadra al vertice e con il secondo miglior attacco dopo il Manchester City. Il problema principale è Viktor Gyökeres, ingaggiato dallo Sporting Lisbona per 63,5 milioni di euro + 10 di bonus in estate. Lo svedese, pur avendo segnato 97 gol in 102 partite in Portogallo, è finora solo 15° nella classifica marcatori della Premier League, insieme ad altri otto giocatori.

La sua mancanza di incisività mette l’Arsenal in una situazione delicata: la squadra sembra a volte dipendere persino dagli autogol degli avversari. Sabato contro il Brighton, ad esempio, un’autorete di Georginio Rutter ha contribuito al 2-1 finale a favore dei Gunners, evidenziando quanto la squadra stia beneficiando di circostanze fortunate oltre che delle proprie qualità.

Arsenal in vetta ma Gyökeres fatica a fare gol

Gyökeres ha mostrato segnali di ripresa dopo un infortunio al bicipite femorale subito contro il Burnley l’1 novembre, ma in campo appare ancora insicuro, lento e impreciso nei controlli e nei tiri. La mancanza di supporto rapido da parte dei compagni e il ritmo della Premier sembrano amplificare le difficoltà dello svedese, che ha fallito occasioni importanti, tra cui un tiro debole su Bart Verbruggen e un colpo di testa mancato su cross di Saliba.

Gabriel Jesus, rientrato dall’infortunio al crociato, ha preso il posto di Gyökeres contro il Brighton e, pur non essendo un bomber prolifico, porta esperienza e sicurezza alla squadra, avendo già vinto titoli con il Manchester City. L’allenatore Mikel Arteta punta a sfruttare queste qualità per mantenere l’Arsenal competitivo, mentre il club deve fare i conti con nuovi infortuni, come quelli di Riccardo Calafiori e Jurrien Timber.

La prossima sfida contro l’Aston Villa sarà un vero test: i Gunners non possono permettersi passi falsi. Una sconfitta darebbe slancio ai rivali e potrebbe ridurre il margine sulla lotta al titolo, mettendo sotto pressione la squadra di Arteta che, nonostante la vetta della classifica, deve ancora risolvere i problemi offensivi e gestire un reparto in crisi da 55 milioni di sterline.