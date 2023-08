Guendouzi sconvolto: mentre è in campo gli dicono della rapina a casa, c’erano la moglie e il figlio Matteo Guendouzi ha vissuto un incubo mentre era in campo per l’amichevole tra Marsiglia e Bayer Leverkusen: gli hanno dato una notizia terribile, i ladri avevano fatto irruzione a casa sua in presenza della moglie e del figlioletto.

A cura di Paolo Fiorenza

Ti trovi su un campo di calcio correndo dietro un pallone e qualcuno ti dice di avvicinarti a lui perché deve dirti una cosa importante: neanche il tempo di immaginare qualche brutto pensiero, che l'incubo si materializza. È quello che è successo a Matteo Guendouzi, che mercoledì sera stava giocando allo Stade Velodrome l'amichevole vinta 2-1 dal suo Marsiglia contro il Bayer Leverkusen. "I ladri a casa tua", questo il messaggio recapitato al 24enne difensore francese, una breve comunicazione resa drammatica dal fatto che il resto della famiglia di Guendouzi era presente.

È l'ennesima vittima di furti nelle abitazioni dei calciatori in Francia, per lo più compiuti mentre i proprietari sono assenti perché in campo con le rispettive squadre, anche se spesso i malviventi non si fanno scrupoli ad agire anche con i giocatori in casa, come sa bene Gigio Donnarumma, malmenato quando è stato rapinato un paio di settimane fa.

Nel caso di Guendouzi, in casa c'erano la moglie Mae e il figlioletto Diego: facile immaginare il terrore della donna, quando ha capito costa stava succedendo. I ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'ex Arsenal attraverso la finestra di una camera da letto. Il rumore ha allertato la moglie del nazionale francese, che ha chiamato la polizia ed è riuscita a mettere in fuga i malfattori limitando il danno economico. Che è stato comunque rilevante, visto che la banda ha fatto a tempo a portarsi via un oggettino del valore di ben 200mila sterline (231mila euro al cambio): un orologio Rolex.

Matteo Guendouzi con la moglie Mae, sono sposati da 4 anni

La coppia vive a Cassis, un piccolo borgo di pescatori della Provenza che si affaccia su un meraviglioso mare turchese. È un piccolo paradiso a una mezzoretta di macchina da Marsiglia, molti dei compagni di club di Guendouzi vivono nello stesso comune. La polizia locale ha aperto un'inchiesta, fortunatamente lo spavento e il Rolex perduto sono le uniche conseguenze dell'atto criminoso.