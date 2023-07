Donnarumma è l’ultima stella del PSG terrorizzata dai ladri: usano sempre lo stesso metodo cruento Prima di Donnarumma è capitato a decine di altri giocatori del PSG. Tutti rapinati con una costanza e metodologie che hanno aperto a sospetti verso una vera e propria organizzazione criminale. In una escalation di violenza: sempre più spesso non interessa più se al momento del furto in casa vi sia qualcuno oppure no.

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultimo, incredibile, agguato nella propria casa di Parigi a Gigio Donnarumma e alla sua compagna, Alessia Elefante da parte di malviventi che li hanno aggrediti, legati, malmenati per poi rubare una refurtiva attorno ai 500 mila euro, ha riaperto la discussione su furti e intrusioni anche a mano armata a discapito di diversi giocatori del PSG avvenuti negli ultimi anni. Come vi fosse un'organizzazione criminale che ha puntato ai giocatori del club francese, con una costanza e dinamiche che oramai perdurano nel tempo.

Negli ultimi anni, diversi giocatori del PSG sono stati derubati, di solito in loro assenza. Si tratta di Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Ángel Di María, Mauro Icardi o Eric Maxim Choupo-Moting: solo alcuni dei calciatori che hanno subito un furto nelle proprie abitazioni mentre giocavano al PSG. Situazioni davanti alle quali spesso le forze dell'ordine hanno brancolato nel buio fino allo scorso gennaio, quando il tribunale penale di Versailles aveva condannato due uomini al carcere per la rapina nella casa di Marquinhos, avvenuta nel marzo 2021 a Yvelines. Ma davanti a ciò che è accaduto a Donnarumma sembra che nulla abbia frenato i malviventi.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante erano presenti in casa al momento della rapina

La ricostruzione di quanto avvenuto nell'abitazione del portiere del PSg e della Nazionale Italiana è agghiacciante per le modalità e le intenzioni, con i delinquenti che sapevano di trovare Gigio e la sua compagna in casa al momento del furto e non hanno avuto alcuna pietà nel legarli e malmenarli. Le forze dell'ordine stanno indagando, il giocatore e la sua compagna hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione sull'accaduto fino a verifiche concluse, ma è da tempo che i giocatori del PSG sono finiti nel mirino di malviventi che appaiono sempre meno semplici "topi di appartamento".

L'elenco dei tesserati dal PSG vittime di furti e rapine nel proprio appartamento appare infinito e risale oramai a una decina di anni a questa parte. Oltre ai già citati giocatori, già nel 2012 l'attaccante Guillaume Hoarau ha avuto la brutta sorpresa di trovarsi la casa svaligiata, mentre giocava una partita contro l'Olympique de Marseille al Parc des Princes. Nel 2014, toccò a Blaise Matuidi, Ezequiel Lavezzi e Nicolas Douchez, poi a Grégory van der Wiel nel 2015. Quindi nel 2017 fu la volta anche del tecnico del PSG Unai Emery, predecessore di Thomas Tuchel, rapinato poco prima degli ottavi di finale della Coupe de la Ligue tra PSG e Strasburgo. Anche il povero Sergio Rico, nel 2021, subì il furto di una grossa somma di denaro dal suo appartamento, così come Mauro Icardi cui era stata svaligiata la casa in sua assenza.

Marquinhos e Di Maria ai tempi del PSG: entrambe le case dei giocatori vennero svaligiate mentre erano presenti dei familiari

Tutti questi furti con scasso erano legati da un modus operandi ben preciso che si è ripetuto nel tempo: i ladri seguivano il calendario del campionato o della Champions League, aspettando che i calciatori fossero in campo per agire, quindi entravano in casa e rubavano indisturbati. Ultimamente, però, qualcosa è cambiato e i malviventi perché sembrano agire oramai al di là della presenza o meno di persone in casa.

Prima di Donnarumma, aveva destato scalpore e terrore quanto accaduto a Marquinhos quando i malviventi entrarono in casa del difensore brasiliano e terrorizzarono i genitori e le due figlie minorenni, che vennero chiusi in un ripostiglio. Così come accadde anche a Di Maria: lui in campo ma presenta a casa la famiglia, sequestrata per tutto il tempo del furto. Ora quanto accaduto con Donnarumma con una nuova escalation da parte dei ladri che hanno picchiato chi si trovava in quel momento nell'appartamento.