Le case dei calciatori del Psg Angel Di Maria e Marquinhos sono state svaligiate la scorsa domenica mentre i due calciatori erano impegnati in campo nella partita tra Paris Saint-Germain e Nantes al Parco dei Principi. La famiglia del giocatore argentino era all'interno della casa quando sono entrate diverse persone per compiere il furto e lo stesso è avvenuto nell'abitazione dei genitori del difensore brasiliano. E, secondo quanto riportato dal club parigino, in entrambe le circostanze sono stati usati "metodi violenti".

Tutto è successo mentre i due calciatori erano in campo al Parco dei Principi per la gara di Ligue-1 PSG-Nantes. Angel Di Maria lo ha appreso al momento della sostituzione con l'allenatore Mauricio Pochettino che, dopo aver richiamato l'argentino in panchina a metà del secondo tempo, lo ha accompagnato negli spogliatoi, lasciando il suo assistente a gestire la squadra per diversi minuti, per renderlo partecipe di quanto avvenuto in casa sua mentre lui era impegnato in campo. Molto scioccato, il 33enne subito ha lasciato rapidamente lo stadio per raggiungere moglie e figli. L'incidente in casa dell'argentino è avvenuto in serata, poco prima che il match tra Psg e Nantes cominciasse. Diverse persone sono entrate nella casa di Di Maria, situata nella capitale parigina. Secondo fonti interne al club parigino si è trattato di un furto con metodi violenti.

Contemporaneamente anche la casa dei genitori di Marquinhos, situata nella stessa zona dell'abitazione dell'argentino, è stata violata con gli stessi metodi: anche in questo caso i ladri sono entrati in presenza dei genitori del calciatore brasiliano utilizzando la violenza nei loro confronti. Spavento a parte, per fortuna, sia la famiglia di Di Maria che i genitori di Marquinhos stanno bene. Per far luce sulle due vicende è stata aperta un'indagine ma se nel caso di Di Maria la notizia è stata appresa dai dirigenti del club parigino a partita in corso, di quella relativa ai genitori dell'ex Roma sono venuti a conoscenza solo al termine della gara contro il Nantes.