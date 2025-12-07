Serie A
video suggerito
video suggerito

Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore: “Non sono quel tipo di giocatore che litiga con i compagni”

Scoppia la polemica sul rigore tirato da Mandragora contro il Sassuolo. Vanoli afferma che Gudmundsson ha avuto paura, ma l’islandese lancia una stoccata al suo allenatore raccontando la verità.
Segui tutte le news di Fanpage.it in tempo reale su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Fiorentina è una polveriera e sta vivendo una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Oltre agli scarsi risultati in campo c'è anche il nervosismo che gioca il suo ruolo fondamentale contribuendo a sfaldare tutto il gruppo, in sofferenza per l'ultimo posto e le 0 vittorie in 14 giornate. La crisi è inspiegabile e non sembra esserci fine, soprattutto perché cominciano a venire a galla screzi tra protagonisti. È il caso di Albert Gudmundsson che apertamente ha lanciato una stoccata al suo allenatore Vanoli.

Tutto ruota attorno all'episodio del rigore calciato dai viola contro il Sassuolo nei primi minuti della partita. L'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un fallo del portiere Muric su Parisi ma sul dischetto è Mandragora a presentarsi, fortunatamente senza sbagliare. Tutti si aspettavano l'islandese ma il suo allenatore ha spiegato che ha avuto paura di tirare.

Il momento del rigore calciato da Mandragora che ha scatenato le polemiche
Il momento del rigore calciato da Mandragora che ha scatenato le polemiche

Cosa è successo in campo

La polemica è nata al 6′ della partita contro il Sassuolo, quando è stato fischiato un calcio di rigore per la Fiorentina. Secondo le gerarchie di Vanoli Gudmundsson è il primo rigorista ma a prendere il pallone è stato stranamente Kean. Dopo una piccola discussione con il capitano Ranieri alla fine l'attaccante ha ceduto il posto a Mandragora che è il secondo rigorista della squadra. In conferenza stampa l'allenatore ha spiegato perché c'è stato questo cambiamento: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare. Questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità". 

Leggi anche
I calciatori di Milan e Lazio "ingannati" dall'arbitro, cambia tutto in pochi secondi: scene surreali
La risposta di Gudmundsson alle parole di Vanoli
La risposta di Gudmundsson alle parole di Vanoli

La stoccata di Gudmundsson

Parole che non sono piaciute per niente all'islandese che ha deciso di rispondere a tono sui social, commentando un post di DAZN in cui si parlava della vicenda: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno". C'è amarezza nelle sue parole, riflesso del dramma i cui è caduta tutta la Fiorentina.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Fiorentina
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
F1
Si decide il Mondiale F1 ad Abu Dhabi, via alle 14 con Verstappen in pole davanti a Norris
Chi vince oggi il Mondiale F1 tra Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni
Verstappen può davvero vincere il Mondiale se riuscirà a non andare troppo forte
Leclerc partirà quinto a Yas Marina, ancora male Hamilton subito fuori nel Q1
La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1
Formula 1, GP di Abu Dhabi: gli orari TV8 e dove vedere in TV e streaming la gara decisiva
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views