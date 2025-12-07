Gudmundsson smentisce Vanoli sul rigore: “Non sono quel tipo di giocatore che litiga con i compagni”

La Fiorentina è una polveriera e sta vivendo una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Oltre agli scarsi risultati in campo c'è anche il nervosismo che gioca il suo ruolo fondamentale contribuendo a sfaldare tutto il gruppo, in sofferenza per l'ultimo posto e le 0 vittorie in 14 giornate. La crisi è inspiegabile e non sembra esserci fine, soprattutto perché cominciano a venire a galla screzi tra protagonisti. È il caso di Albert Gudmundsson che apertamente ha lanciato una stoccata al suo allenatore Vanoli.

Tutto ruota attorno all'episodio del rigore calciato dai viola contro il Sassuolo nei primi minuti della partita. L'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un fallo del portiere Muric su Parisi ma sul dischetto è Mandragora a presentarsi, fortunatamente senza sbagliare. Tutti si aspettavano l'islandese ma il suo allenatore ha spiegato che ha avuto paura di tirare.

Il momento del rigore calciato da Mandragora che ha scatenato le polemiche

Cosa è successo in campo

La polemica è nata al 6′ della partita contro il Sassuolo, quando è stato fischiato un calcio di rigore per la Fiorentina. Secondo le gerarchie di Vanoli Gudmundsson è il primo rigorista ma a prendere il pallone è stato stranamente Kean. Dopo una piccola discussione con il capitano Ranieri alla fine l'attaccante ha ceduto il posto a Mandragora che è il secondo rigorista della squadra. In conferenza stampa l'allenatore ha spiegato perché c'è stato questo cambiamento: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare. Questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità".

La risposta di Gudmundsson alle parole di Vanoli

La stoccata di Gudmundsson

Parole che non sono piaciute per niente all'islandese che ha deciso di rispondere a tono sui social, commentando un post di DAZN in cui si parlava della vicenda: "Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno". C'è amarezza nelle sue parole, riflesso del dramma i cui è caduta tutta la Fiorentina.