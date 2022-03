Guardiola va a cercare il portiere del Crystal Palace e gliene dice quattro: ora è sotto pressione Al termine del pareggio per 0-0 tra Manchester City e Crystal Palace, Pep Guardiola è entrato in campo per affrontare il portiere dei londinesi.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester City frena in casa del Crystal Palace ed ora il Liverpool è davvero minaccioso alle sue spalle: gli uomini di Klopp sono a soli 4 punti di distanza dagli Sky Blues, con una partita in meno. E poiché il prossimo 10 aprile è in programma lo scontro diretto a Etihad Stadium, i Reds ora hanno in mano il proprio destino: vincendole tutte sarebbero loro i campioni della Premier League, cosa impensabile qualche settimana fa, quando il vantaggio della capolista era superiore ai 10 punti e perfino i bookmakers avevano deciso già di pagare il City vincente in campionato.

Il pareggio per 0-0 in casa di Zaha e compagni finisce negli almanacchi come la più classica delle partite stregate per la squadra di Pep Guardiola: 74% di possesso palla contro il 26% degli avversari, 764 passaggi a 269, 18 tiri a 7. Ma non c'è stato niente da fare e laddove la colpa è da ascrivere sicuramente alla mancanza di concretezza dei vari Foden, Mahrez e Grealish, una buona parte del merito ce l'ha anche il portiere del Palace, lo spagnolo Vicente Guaita.

Ed a fine partita le telecamere hanno ripreso Guardiola mentre entrava in campo per affrontare proprio il 35enne connazionale che gli ha negato i tre punti. È stato uno scambio abbastanza animato ed anche se non si sono sentite le parole del tecnico catalano, Marca riporta che l'allenatore del City si è lamentato con l'estremo difensore dei londinesi per quelle che lui riteneva essere state reiterate perdite di tempo. Guaita non si è scomposto, rispondendo con calma e alzando le spalle, come per dire di non aver fatto nulla di male.

La conversazione si è conclusa con Guardiola che ha dato una pacca sulla schiena al portiere del Palace e quest'ultimo che ha aperto le braccia, quasi giustificandosi di aver fatto il proprio dovere per portare a casa un preziosissimo pareggio. Adesso il City sente forte la pressione ed è esattamente in partite come questa che si avverte la mancanza di quel centravanti di ruolo che – stando alle voci sempre più insistenti che arrivano da Oltremanica – a partire dalla prossima stagione potrebbe essere il norvegese Erling Haaland.