Guardiola scoppia in lacrime durante l'addio a De Bruyne: guarda un video e non trattiene l'emozione Mentre era inquadrato dalle telecamere Guardiola si è lasciato andare a un pianto commosso durante la festa d'addio di De Bruyne: si commuove e non trattiene il pianto.

A cura di Ada Cotugno

Dopo dieci anni Kevin De Bruyne dice addio al Manchester City e l'ultima partita in casa diventa l'occasione per una festa in grande stile: il belga è stato celebrato come una delle grandi icone del club, gli è stato consegnato un abbonamento a vita per tornare allo stadio quando preferisce, e tante leggende della squadra gli hanno reso omaggio dedicandogli qualche pensiero. È stata una serata molto emozionante e Pep Guardiola non è riuscito a trattenere le lacrime durante il video mostrato sui maxi-schermi dello stadio.

Una telecamera ha immortalato il lunghissimo saluto, beccando l'allenatore in lacrime diverse volte. Lo spagnolo aveva gli occhi lucidi e le guance bagnate, commosso per un addio molto sentito. Gli era già capitato dopo l'ultima partita giocata al City da Sergio Aguero: si lascia trasportare dalle emozioni in un momento così importante per la storia della squadra che si prepara a dire addio a una delle più grandi stelle degli ultimi anni.

Guardiola emozionato per De Bruyne

La serata è stata un grande momento di festa dedicato al centrocampista che dopo dieci anni metterà fine alla sua avventura al Manchester City. Ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di cercare una nuova avventura, chiudendo un capitolo lungo dieci anni. Per questo dopo l'ultima partita giocata in casa il club ha deciso di rendergli omaggio con una festa: i compagni di squadra gli hanno fatto la guardia d'onore, ha ricevuto diversi doni ed è stato proiettato un video contenente anche testimonianze di alcuni ex giocatori.

De Bruyne era accompagnato dalla sua famiglia ed era visibilmente commosso, ma più di tutti lo era Guardiola che non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle immagini proiettate sui maxi-schermi: ha cominciato a piangere, ripreso dalle telecamere che hanno immortalato il momento, per dire addio a un calciatore strepitoso che ha segnato un'epoca con la maglia del Manchester City.