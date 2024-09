video suggerito

Guardiola prima dell'Inter dice cosa non gli piace degli italiani: "In questo siete i maestri" Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions tra il suo Manchester City e l'Inter. Il tecnico degli inglesi ha esaltato la squadra nerazzurra e spiega cosa non gli piace degli italiani: "In questo sono maestri".

A cura di Fabrizio Rinelli

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions tra il suo Manchester City e l'Inter. Il tecnico degli inglesi ha esaltato la squadra nerazzurra ricordando chiaramente quella finale del 2023 vinta dai Citizens a Istanbul grazie a un gol di Rodri. Proprio per preparare al meglio la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi, Guardiola ha fatto sapere di aver cominciato ad analizzare gli avversari prendendo spunto proprio dalla finale: "La finale di Champions contro l'Inter l'ho guardata ieri per la prima volta".

Il tecnico del Manchester City ha sottolineato il suo pensiero nei confronti dell'Inter: "Erano già un'ottima squadra e lo sono tuttora, hanno mantenuto lo stesso allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti in Italia e Simone è un ottimo allenatore". Insomma, enorme rispetto da parte di Pep che però ci tiene a sottolineare un concetto: "Sono una squadra storica e ha una mentalità incredibile – spiega tirando poi in ballo nuovamente la finale 2023 -. Giocare però una finale dicendo che siamo più deboli degli altri è un sogno e questo in Italia siete maestri".

Guardiola spiega il suo ragionamento: "Mi aspettavo un'Inter forte già a Istanbul – ha spiegato -. I media pensavano che saremmo stati strafavoriti, ma io sapevo quanto fossero forti. Domani però sarà una partita diversa, una finale è un'altra cosa rispetto a una fase di gruppo. Cercheremo di fare il nostro gioco e la nostra gara". Guardiola poi analizza il suo discorso e spiega quali siano i punti di forza dell'Inter: "Sono forti a livello fisico e hanno ottime qualità individuali nella costruzione del gioco dal basso. Calhanoglu, Acerbi, soprattutto Barella. È una squadra completa, che può vincere il campionato italiano e ha mantenuto la struttura della finale di Champions".

Guardiola spiega l'attacco dell'Inter: "Thuram un grande acquisto per loro"

Insomma, il tecnico del Manchester City non si fida minimamente dei nerazzurri ed esalata anche la nuova coppia d'attacco protagonista dello Scudetto nella passata stagione: "Lautaro è un giocatore sensazionale e con Thuram l'Inter va più nello spazio, è una coppia bella, può andare più in profondità rispetto a Dzeko e si completano bene, si muovono in modo chiaro, quindi è un grande grande acquisto per loro il francese".