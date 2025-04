video suggerito

Il Bayern mostra le foto dello spogliatoio ospite prima dell’Inter: sono comparse scritte sui muri Il Bayern Monaco ha pubblicato le foto dello spogliatoio ospite allo stadio Meazza. Prima dell’Inter sono comparse scritte sui muri che hanno un intento ben preciso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bayern Monaco sa benissimo che per battere l'Inter al Meazza nel ritorno dei quarti di Champions davanti ai propri tifosi ribaltando la sconfitta dell'andata ci vorrà molto più di un'impresa. Kompany si affiderà a Muller dal primo minuto per cercare di trovare nelle sue giocate e nel suo carisma la carica necessaria da trasmettere a tutto il resto della squadra per centrare l'obiettivo. I tedeschi sono convinti e consapevoli che non sarà facile e così si affidano soprattutto alle motivazioni per cercare di tirare da ogni giocatore lo spirito giusto per scendere in campo in partite come questa.

Conquistare la semifinale di Champions è fondamentale per l'Inter quanto per il Bayern Monaco. E per questo motivo i tedeschi hanno pensato di personalizzare lo spogliatoio a loro riservato dall'Inter per questa partita. Non accade spesso che la squadra ospite si impossessi in tutto e per tutto dello spogliatoio di uno stadio non di casa. Il Bayern invece l'ha fatto attaccando diverse parole sui muri con l'intento di farle leggere a ogni giocatore. Parole e frasi significative e di grandi impatto, una in particolare: "Furchtlos Fearless – ovvero – Senza paura". Ma non solo, sui muri del ‘Meazza' si legge anche "Destemido e intrépide – ovvero – coraggio". Ma tutti racchiudono lo stesso senso di forza e coraggio.

"Il nostro spogliatoio oggi" scrive poi il Bayern sui propri account social mostrando un filmato in cui mette in evidenza proprio tutte le parole scritte sui muri dello spogliatoio del Meazza. Un modo per caricare la squadra singolare e a dir poco inaspettato che coinvolge anche i vari tifosi che hanno risposto a quel post del Bayern Monaco. "Senza paura verso le semifinali! Oggi o mai più!". Qualcuno fa riferimento anche alla "remontada" già proclamata in Spagna dal Real chiamato questa sera a Madrid a ribaltare il pesante 3-0 rifilato dall'Arsenal all'andata.

Il video del Bayern nel proprio spogliatoio

Non è la prima volta che accade di certo che una squadra faccia affiggere sui muri del proprio spogliatoio delle scritte. Ma questo solitamente accade con la squadra di casa nel proprio stadio, di certo è stato inaspettato vederlo fare dalla compagine ospite. La posta in palio però è altissima e di fatto entrambi i club hanno provato a fare il tutto per tutto affinché i giocatori possano avere tutte le motivazioni necessarie affinché possano raggiungere l'obiettivo. La verità però è sempre quella del campo in cui si darà il via alla battaglia.