Guardiola non riesce a credere alla domanda su Haaland: la giornalista si è dimenticata Messi Erling Haaland è sempre più mostruoso col Manchester City, entusiasmo debordante anche nei media. Il video della risposta di Pep Guardiola diventa virale.

A cura di Paolo Fiorenza

Stasera il Manchester City sarà impegnato a Dortmund nella penultima gara del Girone G di Champions League: gli Sky Blues sono già qualificati agli ottavi e con un punto avranno la sicurezza del primo posto. Il City è reduce dalla vittoria in campionato di sabato scorso contro il Brighton, un 3-1 che lo ha riportato a due punti dall'Arsenal capolista, bloccato sul pari a Southampton.

Contro la squadra di De Zerbi ancora una volta Erling Haaland è stato devastante mettendo a segno una doppietta. Non ci sono più parole per descrivere l'impatto mostruoso avuto dal bomber norvegese con la sua nuova squadra: con i due gol rifilati al Brighton Haaland si è portato a quota 17 reti in 11 partite di Premier (a cui vanno aggiunte le 5 in 3 gare di Champions). Sono numeri insensati: basti pensare che gli mancano solo 6 gol per eguagliare il bottino di Salah e Son (23) che valse loro il titolo di capocannonieri nella scorsa stagione, e non siamo neanche a novembre.

Erling Haaland è inarrestabile anche in Inghilterra

Qualora continuasse col ritmo attuale di 1,55 reti a partita, il norvegese batterebbe il record assoluto di marcature in un singolo campionato di Premier – detenuto da Salah con 32 gol nel 2017/18 – addirittura già a febbraio. Siamo su cifre folli e l'hype intorno a Haaland è tale che in ogni intervista a Pep Guardiola viene chiesto di lui. È accaduto anche dopo la doppietta al Brighton, quando una giornalista ha domandato al tecnico catalano: "Haaland è l'attaccante più completo che tu abbia mai allenato?".

Guardiola è rimasto sorpreso e la sua risposta è diventata virale, lasciando un po' interdetta la sua intervistatrice: "E Messi?". Pep ha poi continuato elogiando Haaland: "I suoi numeri sono assolutamente incredibili. Non ci sono dubbi sulla sua qualità, non è il migliore ma è sicuramente uno dei migliori". Stasera il bomber norvegese tornerà al Signal Iduna Park, che è stata la sua casa per due anni e mezzo prima di fare il salto nel City la scorsa estate. Già ha fatto gol all'andata, a Dortmund sanno che farla franca non sarà facile…