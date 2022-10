Haaland è disumano: ancora una doppietta con il Manchester City, Guardiola batte De Zerbi Il Manchester City batte anche il Brighton. Guardiola vince il primo confronto diretto con De Zerbi. Haaland è stato ancora una volta grande protagonista. Doppietta di potenza per il bomber norvegese.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City ritrova il successo. Guardiola batte De Zerbi, che resta a secco (ancora) in Premier League. Il 3-1 finale è giusto, il Brighton ha fatto un'onesta partita e a tratti ha pensato pure di poter raggiungere il pareggio. Ma davanti si è trovato un mostruoso Haaland che ha deciso la partita e lo ha fatto in modo devastante.

L'occasione di rimettersi a un passo dall'Arsenal era ghiotta per il Manchester City che in casa ospitava oggi il Brighton di De Zerbi. La prima sfida tra Pep Guardiola e il tecnico bresciano che da sempre cerca di emulare il suo tecnico catalano. Una sfida oggettivamente impari tra queste che hanno valori tecnici differenti. Match deciso già nel primo tempo, ovviamente da Haalnd che non perde occasione di segnare e che la porta la vede sempre benissimo.

Con una potenza impressionante ha trasformato un rigore Haaland.

Però ciò risulta clamoroso è come abbia segnato il primo gol il norvegese. La partenza dal basso è un mantra per Guardiola quanto per De Zerbi, la palla si deve sempre giocare. Ma forse bisogna aggiungere un quasi. Perché al 20′ il portiere Ederson ha deciso di effettuare un lancio lungo che ha preso di sorpresa la difesa dei ‘Gabbiani' e soprattutto il portiere spagnolo Sanchez che ha cercato di intervenire sul pallone non ci è riuscito, Webster ha provato a duellare con Haaland ma è stato travolto. Per il giovane bomber è stato un gioco da ragazzi fare gol. Una dimostrazione di potenza mostruosa.

Prima dell'intervallo l'arbitro assegna un calcio di rigore con il VAR, usato un paio di minuti dopo il fallo su Bernardo Silva. Haaland calcia con una potenza inaudita. La rete si muove ancora qualche secondo dopo il gol. Lo score personale si aggiorna ed è sempre più incredibile: 17 gol in 11 partite di Premier.

Doppietta al Brighton. Haaland non risparmia quasi nessuno in Premier League.

A inizio ripresa il City ha l'occasione per il tris, Mahrez imbeccato da De Bruyne calcia addosso al portiere. Dal possibile 3-0 al gol del Brighton. Akanji sbaglia intervento, Trossard recupera, combina con un compagno e calcia dal limite in modo molto potente. Ederson è sorpreso, gol del belga, 2-1.

Il risultato resta in bilico per una ventina di minuti abbondanti in cui Trossard ci riprova e Haaland manca la tripletta. Ma il punto esclamativo lo mette De Bruyne che con un tiro fenomenale da oltre venticinque metri mette il pallone nell'angolino. Ovazione all'Ethiad per il belga. 3-1 e partita finita, lo sa pure Guardiola che toglie Haaland. City a un punto dall'Arsenal, che gioca domenica.