Guardiola ha trovato un'altra stella: il suo nome è Savinho, e il Manchester City vince ancora Il Manchester City vince la seconda partita consecutiva. Nel 4-1 al West Ham grandi protagonisti Haaland, autore di una doppietta, e il giovane brasiliano Savinho, l'ultima scoperta di Pep Guardiola.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City ha vinto ancora, ed è una notizia. Dopo due mesi di calvario la squadra di Guardiola ha ritrovato la retta via e all'Ethiad Stadium ha battuto 4-1 il West Ham. La classifica ora torna a sorridere. La posizione è sempre la stessa: la sesta, ma il divario con il Chelsea quarto è di soli due punti. Insomma Pep e i suoi sono lì, pronti a tornare in zona Champions. Haaland ha realizzato una doppietta, ma è decisivo è stato ancora una volta Savinho, si può dire che Guardiola ha trovato un'altra stella.

Savinho decisivo con il Leicester e con il West Ham

Nei momenti di difficoltà si vedono i grandi campioni. Savinho è del 2004, ha vent'anni ed è il più ‘piccolo' dei calciatori del Manchester City ma è stato lui a essere determinante in queste ultime due partite, che hanno riportato vittorie e sorrisi. Guardiola ha puntato sul brasiliano, che ha dimostrato qual è il suo livello nel momento più caldo. Già contro il Leicester, nell'ultima partita del 2024, aveva messo la sua firma, anzi una doppia firma. Prima un gol e poi un assist per Haaland. Tre punti e scacciati record e pensieri negativi.

Procura un autogol e poi fa due assist

Con il West Ham è andata ancora meglio. Perché il gol non lo ha trovato, ma ha procurato l'autogol che ha aperto le danze e ha servito due pesantissimi assist ad Haaland. Praticamente (quasi) la perfezione. Gli Hammers erano partiti bene, ma un guizzo di Savinho ha spaccato in due l'incontro.

Il brasiliano scappa, calcia verso la porta, Coufal mette il piedone ed è autorete. Sfortunati i londinesi, che poi tracollano sotto i colpi di Haaland che segna a cavallo dei due tempi sfruttando due assist di Savinho. Il primo gol di testa, l'altro con un tocco delizioso che ha superato Areola. Poi il gol di Foden e quello della bandiera del West Ham di Fullkrug.

I numeri di Savinho non sono ancora stellari: 1 gol e 6 assist in 17 partite di Premier League, ma il ragazzo ha stoffa e con Guardiola continuerà a crescere a vista d'occhio. Il trend è positivo, il Manchester City ha in squadra un ragazzo di grande talento.