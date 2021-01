Ha appena compiuto 50 anni Pep Guardiola, che è famoso per i suoi successi e la sua rivoluzione calcistica ma anche perché ha il coraggio di dire quello che pensa. Da anni si parla di una Superlega nel calcio mondiale che si scontra praticamente con tutti e a cui fa da contraltare la FA Cup, una sorta di ultimo baluardo. La Coppa d'Inghilterra è la manifestazione più antica del mondo e continua a regalare sogni ed emozioni anche alle squadre più piccole. Il Manchester City nel quinto turno è stato sorteggiato contro il Cheltenham, un club poco noto che gioca in League 2 (la 4a Serie). E alla vigilia Pep ha detto chiaro e tondo che partite come questa rappresentano l'essenza di questo sport:

Ho la sensazione che non possiamo perdere il significato dei campionati nazionali. Queste partite di FA CUP rappresentano l’essenza del calcio. Per me sarebbe più giusto rendere competitivi i campionati in ogni paese d’Europa piuttosto che pensare ad altro. E se per raggiungere questo obiettivo occorrono dei format con meno squadre, si faccia. Meno squadre per ogni categoria significa avere una migliore League One, League Two e anche una migliore Premier League. La qualità andrebbe scelta a discapito della quantità. Non possiamo uccidere le divisioni inferiori o la stessa Premier League per la Superlega.

Cheltenham-Manchester City 1-3

Ha ragione Guardiola che ha dovuto sudare sette camicie per vincere 3-1 in casa del Cheltenham. Il City soffre in modo tremendo prima di imporsi con un gran finale. Il Cheltenham, che milita in quarta Serie, resiste agli attacchi nel primo tempo e passa in vantaggio al 60′ con May. Culla il sogno della vittoria la squadra di casa fino all'81' quando il tanto Phil Foden trova l'1-1. Gli argini si rompono e il finale è triste per la squadra di League Two che crolla sotto i colpi di Gabriel Jesus e Ferran Torres. Pep ha reso merito prima e dopo la partita a questa squadra e ora continua la sua corsa in questa manifestazione, che ha già vinto in due occasioni.