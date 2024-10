Guaio Fiorentina, infortunio per Gudmundsson a Lecce: viene sostituito dopo soli cinque minuti

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina inizia subito in salita la sua prima partita di Serie A dopo la sosta. La viola infatti a Lecce perde per infortunio Gudmundsson dopo soli 5 minuti di gioco. Un guaio non di poco conto per la squadra di Palladino che perde il suo attaccante di spicco, l'uomo di fantasia in grado di far cambiare passo alla manovra dei toscani. L'allenatore della viola lo sostituisce subito con Beltran che prende il posto dell'islandese fuori accompagnato da due membri dello staff medico della Fiorentina. Preoccupato Palladino in tribuna con in mano il suo smartphone.

Il momento in cui Gudmundsson deve fermarsi.

L'attaccante della viola stavo correndo in diagonale per tagliare il campo con l'intento di servire l'accorrente Colpani sulla destra. Nel tentativo però di superare un difensore del Lecce in allungo, Gudmundsson sente subito tirare al flessore della coscia destra e deve immediatamente fermarsi. Chiara la smorfia di dolore sul volto dell'ex Genoa che capisce immediatamente di essersi fatto male e di non essere in grado di proseguire. L'islandese si sdraia sul prato del Via del Mare in attesa dei soccorsi che non possono far altro che richiamare la panchina per far preparare il cambio.

Il momento in cui Gudmundsson lascia il campo.

Palladino, in tribuna dopo la squalifica rimediata per il rosso contro il Milan, cerca di richiamare subito qualcuno dalla panchina col suo smartphone tra le mani per capire le condizioni del suo giocatore. Di certo un infortunio del genere non ci voleva per la Fiorentina che stava iniziando a trovare finalmente fiducia e risultati sia in campionato che in Conference anche grazie alle giocate e ai gol dell'ex attaccante del Genoa. Al suo posto è entrato Beltran che dunque andrà a comporre il tandem offensivo della viola al fianco di Moise Kean.

Problema fisico anche per Kean

E proprio l'ex attaccante della Juventus poco dopo subisce un problema al polpaccio che lo costringe a chiedere l'intervento immediato dei sanitari. Palladino ha fatto immediatamente scaldare Kouamé e la sensazione è proprio quella che la partita di Kean contro il Lecce non durerà tantissimo. Un pomeriggio quindi non fortunatissimo per la viola che arrivava a questa sfida forte della vittoria sul Milan prima della sosta e a fine primo tempo era in vantaggio sui salentini grazie alla rete messa a segno prima da Cataldi e poi da Colpani.