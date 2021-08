Griezmann torna all’Atletico Madrid, il Barça lo cede in prestito Dopo Messi il Barcellona lascia partire un altro big della rosa. Si tratta di Antoine Griezmann che viene ceduto all’Atletico Madrid con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 40/45 milioni. È il colpo a sorpresa che in Spagna scandisce l’ultimo giorno di mercato. Il “diablo” torna a Madrid dopo quasi 3 stagioni.

Antoine Griezmann torna all'Atletico Madrid. È il colpo a sorpresa che in Spagna scandisce l'ultimo giorno di mercato. È il colpo che ruba la scena all'altra metà del calcio della capitale che ha dovuto incassare il no, secco del Psg per Mbappé, consolandosi con l'ingaggio di Kamavinga. È il colpo che, al tempo stesso, ribadisce le notevoli difficoltà finanziarie dei blaugrana costretti a privarsi di un altro pezzo da novanta dopo Lionel Messi. Due anni fa lo acquistò per 120 milioni di euro adesso lo mette in lista di sbarco con meno soldi cash in cassa.

Le necessità dei catalani si sono saldate assieme alla volontà del club rojiblanco di regalare a Simeone un attaccante forte per puntare ancora al titolo in campionato come in Champions (è nello stesso girone del Milan). E i movimenti delle ultime ore (le operazioni che hanno visto protagonista in particolare Saúl Ñíguez e Saponjic) vanno lette in questa ottica: liberare risorse per accogliere il francese.

La formula dell'operazione Griezmann

Prestito con obbligo di riscatto fissato a 40/45 milioni di euro è la formula individuata per perfezionare l'operazione e far sì che il "diablo" faccia ritorno a casa: sull'altra sponda del Manzanarre è stato per cinque stagioni (dal 2014 al 2019) accumulando 257 presenze e segnando 133 reti. Da stella della squadra a illustre comprimario a Barcellona dove Griezmann non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano al netto di 102 gare giocate, 35 gol e 17 assist dal 2019 a oggi.

Il "diablo" è la ciliegina sulla torta del mercato

L'ingaggio di Griezmann arriva a corredo di una campagna acquisti da parte dell'Atletico che ha portato alla corte del ‘Cholo' Simeone altre due pedine ritenute funzionali e tali da rinforzare la rosa che ha dominato nella scorsa stagione della Liga. Dall'Italia è arrivato Rodrigo De Paul dopo la vittoria della Copa América (l'ex Udinese era uno dei pezzi da novanta del mercato in Serie A) e l'attaccante Cunha prelevato dall'Hertha Berlino.