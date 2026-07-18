Grave lutto per Giovanni Francini, sua figlia Martina muore a 28 anni dopo una lunga malattia

È morta a 28 anni Martina, figlia dell’ex calciatore Giovanni Francini. Napoli e Torino hanno espresso il loro cordoglio per il grave lutto.

Il mondo del calcio si è stretto attorno a Giovanni Francini, colpito dalla grave perdita della figlia Martina che è morta a 28 anni dopo aver affrontato una lunga malattia durata diversi anni. La tragica notizia ha generato grande commozione anche per Napoli e Torino, le due squadre dove l'ex difensore ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera dove ha vinto uno Scudetto e una Coppa Uefa. Ma il calcio passa in secondo piano davanti al tremendo lutto dell'ex terzino.

Lutto per Francini, è morta la figlia Martina

Una tragedia ha colpito l'ex difensore cresciuto nel Torino e diventato una colonna del Napoli di Maradona. Sua figlia Martinasi è spenta oggi a 28 anni a seguito di una grave malattia durata diversi anni, sempre affrontata con forza e riservatezza dalla sua famiglia. La morte della ragazza ha commosso tutto il mondo del calcio che si è stretto attorno a Francini in questo momento di immenso dolore: tutti si sono uniti per sostenere l'ex terzino e lasciare un ultimo saluto a sua figlia.

Il cordoglio di Napoli e Torino

Tra le prime squadre a manifestare la propria vicinanza all'ex giocatore c'è il Napoli, dove Francini è stato grande protagonista ai tempi di Maradona: dopo gli anni a Torino ha vestito la maglia azzurra con la quale ha vinto Scudetto, Coppa Uefa e Supercoppa Italiana sotto la guida di Bianchi prima e Bigon poi. Il club di De Laurentiis si è stretto attorno a lui lasciando un ultimo saluto a Martina.

Con Napoli ha mantenuto un legame speciale anche dopo la fine della carriera da calciatore, perché spesso compariva nelle emittenti locali ricoprendo il ruolo di opinionista sportivo. Anche il Torino, il club in cui è cresciuto e che gli ha permesso di fare il salto in prima squadra, gli ha dedicato un pensiero attraverso una nota ufficiale facendogli arrivare il grande abbraccio di tutto il tifo granata in un momento così delicato della sua vita.