Grave infortunio per Schlotterbeck in Champions, l’allenatore: “Immagini orribili”. Via in ambulanza Il difensore tedesco proprio nei secondi finali di Borussia Dortmund-Barcellona di Champions League ha riportato un grave infortunio alla caviglia. Schlotterbeck rischia di stare fuori a lungo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Borussia Dortmund-Barcellona è stata una partita bellissima. Cinque gol, tutti nel secondo tempo, occasioni da gol a raffica per entrambe le squadre che hanno regalato uno spettacolo straordinario. Il Barcellona ha blindato il primo traguardo ed è secondo in classifica in Champions, il Borussia si conferma osso sempre durissimo da battere in Europa. Al termine dell'incontro grande gioia per i catalani e grande apprensione per il club tedesco a causa del grave infortunio di Schlotterbeck, che proprio negli ultimissimi minuti ha riportato un problema alla caviglia.

L'infortunio di Schlotterbeck nel finale di Borussia Dortmund-Barcellona

Partita spettacolare, cinque gol tutti nel secondo tempo. Ferran Torres con grande abilità aveva realizzato il gol del 3-2. Il Borussia ci prova fino all'ultimo secondo, trascinato anche dai suoi caldissimi tifosi. Al 94′ c'è un calcio d'angolo per il BVB, in area si porta anche il portiere Kobel, nulla di fatto. In area c'è anche Schlotterbeck che ricade male sul terreno di gioco e si infortuna alla caviglia. Il giocatore resta a terra mentre l'arbitro il francese Letexier fischia la fine.

Schlotterbeck portato via in ambulanza

Si capisce subito che il problema alla caviglia destra è serio, il giocatore esce dal campo in barella. E dagli spogliatoi, circa un'ora dopo, viene trasportato sempre in barella all'esterno, dove c'è un'ambulanza ad attenderlo. Brutte immagini che fanno capire la serietà dell'infortunio. Il tecnico Nuri Sahin dopo la partita ha detto: "È abbattuto. Aspetteremo la diagnosi e vedremo cosa riveleranno i risultati, ma le immagini dell'infortunio sono orribili. Non sembra buono". Poi il tecnico con praticità ha ricordato anche gli infortuni degli altri difensori Sule e Anton.

Il messaggio di Hummels per Schlotterbeck

Mats Hummels, giocatore della Roma, è un caro amico di Schlotterbeck e assieme hanno vissuto le ultime stagioni con il Borussia Dortmund. Il difensore tedesco dopo aver saputo dell'infortunio alla caviglia e ha postato una foto dei due in una stories su Instagram e ha scritto: “Incrociamo le dita per questo grande ragazzo e giocatore”, ed ha aggiunto un cuore e un trifoglio.