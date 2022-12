Grave infortunio per Quagliarella: carriera a rischio per l’attaccante della Sampdoria Infortunio al ginocchio per Fabio Quagliarella. L’attaccante si sottoporrà a ulteriori controlli in Italia, dopo essere rientrato dalla Turchia dove la Sampdoria è in ritiro. Si teme un lungo stop.

A cura di Alessio Morra

Cattive notizie per la Sampdoria e soprattutto per Fabio Quagliarella che ha riportato un serio infortunio al ginocchio. La sua stagione rischia di essere finita già adesso, ma considerate anche le quasi 40 primavera è a rischio anche la carriera di questo calciatore, che da oltre decennio segna a raffica in Serie A.

La Sampdoria, che è penultima e ha vinto solo una partita in campionato, è in Turchia dove agli ordini di Stankovic si sta allenando e sta provando a ritrovarsi a tutto tondo per cercare la rimonta salvezza. I blucerchiati, che sono alle prese con problemi societari – la cessione sembra sempre a un passo – sanno di dover soprattutto massicciamente intervenire sul mercato. E alla corte del tecnico serbo dovrà arrivare sicuramente anche un attaccante. Perché nel corso di un allenamento ha subito un infortunio al ginocchio Fabio Quagliarella. Inizialmente si è parlato di distorsione, poi dopo i primi esami è stata evidenziata una lesione legamentosa al ginocchio sinistro.

Quagliarella, che è stato il più ‘vecchio' capocannoniere nella storia della Serie A, è subito tornato in Italia e ben presto si sottoporrà a ulteriori esami strumentali. La Sampdoria nell'annunciare la notizia via social gli ha manifestato tutta la sua vicinanza. D'altronde Quagliarella è il capitano ed è il simbolo di questa squadra, anche se in questa stagione ha giocato molto poco. Considerato che a fine gennaio il bomber compirà 40 anni viene da pensare che se il problema al ginocchio sarà serio allora la sua carriera potrebbe considerarsi a rischio.

Quagliarella in questa stagione ha giocato molto poco, ha disputato sì 12 partite ma ha giocato appena 320 minuti in Serie A (praticamente tre partite e mezza). L'infortunio del Capitano per ora blocca il passaggio di Caputo all'Empoli, sembrava fatta per lo scambio tra l'attaccante e Lammers (oltre a Marin).