In un modo meraviglioso Goran Pandev ha portato la Macedonia del Nord agli Europei, e in un palcoscenico prestigioso e meraviglioso il calciatore del Genoa chiuderà la sua lunga e splendida carriera che ha legato alla Serie A. Prima di Euro 2020 il macedone vuole salvare il Genoa, squadra che gli è entrata nel cuore. E nel cuore suo e della sua famiglia c'è soprattutto la città genovese, dove Pandev vivrà anche quando avrà chiuso con il calcio giocato.

Mi ritiro a fine stagione, l'annuncio di Pandev

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX' l'attaccante ha ufficializzato il suo ritiro a fine stagione. Un addio prodotto dall'età, ma prima di chiudere ci sono altri due obiettivi da raggiungere:

Nel 2021 faccio 38 anni, credo davvero che sarà l'ultima stagione. Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli.

Pandev contestualmente ha anche dichiarato che rimarrà a Genova, città che i suoi figli non vogliono lasciare più: "Resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli. Questo è il club in cui ho militato più a lungo, ormai mi sento genoano".

Inter, Napoli e Lazio prima del Genoa

Ha legato quasi tutta la sua carriera all'Italia, la cittadinanza italiana l'ha ottenuta nel 2017. Lo pescò l'Inter che lo girò in prestito allo Spezia e all'Ancona prima di cederlo alla Lazio, con cui il macedone ha giocato per cinque anni e mezzo prima di un addio traumatico. Determinante nel triplete dell'Inter, è l'unico calciatore in attività di quell'Inter vincente. Poi tre anni con il Napoli prima di firmare per il Galatasaray. La maglia del Genoa la veste da sei stagioni, in carriera ha disputato più i 700 partite, 114 con la nazionale della Macedonia del Nord.