Gonzalez-Cabral, Twente battuto 2-1: la Fiorentina fa un passo verso la Conference League La Fiorentina ha battuto il Twente 2-1 nella gara d’andata dei playoff di Conference League 2022-2023. Viola belli a metà: la qualificazione si decide a Enschede.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina festeggia il suo ritorno in una competizione europea con una vittoria e fa un passo verso i gironi della Conference League 2022-2022. La squadra toscana ha battuto per 2-1 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral, che permetteranno ai ragazzi di Vincenzo Italiano di giocare la gara di ritorno del 25 agosto in Olanda con un piccolo vantaggio. Viola belli a metà: primo tempo da grande squadra, ripresa un po' sotto ritmo. La qualificazione ai gironi si decide a Enschede.

La Viola è partita fortissimo e si è portata in vantaggio con la rete di Nico Gonzalez: l'esterno argentino ha incornato un ottimo cross dalla sinistra di Biraghi, che ha ben combinato con Sottil, e ha battuto il portiere avversario facendo esplodere di gioia il Franchi.

La squadra di Italiano ha giocato una partita intraprendente e intelligente, perché dopo aver trovato il vantaggio ha rischiato poco e ha raddoppiato sfruttando una ripartenza di Sottil capitalizzata da Arthur Cabral con un comodo tap-in da centro area.

All'inizio della ripresa, però, i toscani sembrano avere a cuore più la gestione del risultato che il tentativo di far male agli avversari e Cerny ha approfittato di un errore della linea difensiva battendo Terracciano in uscita. Biraghi ha tenuto in gioco l'attaccante avversario e così il Twente è rimasto in corsa.

La Fiorentina era in completa gestione del match e, statistiche alla mano, ha subito gol nell'unico tiro che è arrivato nello specchio della porta. La Viola nel prossimo turno di campionato si troverà di fronte l'Empoli per un derby toscano sempre complicato ma da lunedì mattina partirà l'operazione Enschede.

Il tabellino di Fiorentina-Twente

RETI: 2′ Nico Gonzalez, 31′ Cabral, 64′ Cerny.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti (86′ Dodò), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan (60′ Mandragora), Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez (86′ Kouamé), Cabral, Sottil (60′ Ikoné). Allenatore: Italiano.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo (46′ Hilgers), Smal; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Rots (46′ Cerny), Van Wolfswinkel, Misidjan (77′ Tzolis). Allenatore: Jans.

ARBITRO: Daniel Stefanski (POL).