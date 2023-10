Gomez può subire un’altra mazzata dopo la squalifica per doping: è nel regolamento mondiale Il centrocampista argentino del Monza è risultato positivo al controllo antidoping risalente al periodo in cui indossava la maglia del Siviglia. Oltre alla squalifica di due anni, Alejandro Gomez potrebbe incassare una sanzione ulteriore.

Un'altra mazzata dopo quella tremenda della comunicazione che ha gelato il Papu Gomez oltre all'Argentina, il Siviglia e il Monza. La squalifica di due anni per essere risultato positivo a un controllo anti-doping risalente a novembre 2022 è solo un aspetto della sanzione. Sicuramente pesante ma non l'unico a giudicare dai commi dell'articolo 10 indicato dal Codice Mondiale della Wada, ovvero l'Agenzia internazionale che indaga sugli sportivi i cui valori rilevati dall'analisi delle urine presentano alterazioni o anomalie tali da dedurre con certezza che abbiano assunto sostanze proibite o siano dediti a pratiche illecite.

Nei campioni biologici dell'ex giocatore dell'Atalanta, tornato in Serie A dopo una parentesi in Spagna, sono state riscontrate tracce di Terbutalina. È un farmaco somministrato per placare una crisi di broncospasmo che il giocatore sudamericano avrebbe preso in maniera involontaria (senza alcuna malafede) e mostrando negligenza sia quanto alla composizione del medicinale e ai rischi connessi sia per non essersi consultato con il club di riferimento che all'epoca dei fatti (ottobre 2022) era quello Andaluso. Tutta colpo di uno sciroppo – è la versione del giocatore – dei suoi figli che decise di mandar giù dopo una nottataccia.

Cosa può accadergli ancora dopo essere stato fermato per 2 anni? Al peggio non c'è mai fine, basta leggere i commi 10 e 11 dell'articolo 10 per comprendere quale possa essere la portata della stangata che può ancora abbattersi tra capo e collo: la perdita delle medaglie conquistate ai Mondiali in Qatar 2022 con l'Albiceleste e grazie alla vittoria dell'Europa League tra le fila degli spagnoli; la revoca e la redistribuzione dell'eventuale premio in denaro incassato.

Qualora la sospensione scattasse nel giorno della positività riscontrata, per lui non ci sarebbe davvero più speranza come menzionato dalle norme:

Articolo 10.10 – Annullamento dei risultati nelle competizioni successive al prelievo del campione o alla commissione di una violazione delle norme antidoping. Oltre alla Squalifica automatica dei risultati nella Competizione che ha prodotto il Campione positivo ai sensi dell'Articolo 9, tutti gli altri risultati agonistici dell'Atleta ottenuti dalle data in cui è stato raccolto un Campione positivo (sia durante una competizione che fuori competizione), o si è verificata un'altra violazione delle regole antidoping, fino all'inizio di qualsiasi periodo di sospensione provvisoria o squalifica, sarà, a meno che l'equità non richieda diversamente, essere squalificato con tutti i delle risultanti- Conseguenze compresa la decadenza di eventuali medaglie, punti e premi.

Articolo 10.11 – Perdita del remio in denaro. ​Un'Organizzazione antidoping o altro firmatario che, a causa di una violazione delle norme antidoping, ha recuperato un premio di natura monetaria adotterà misure ragionevoli per allocare e distribuire tale premio tra gli atleti che ne avrebbero avuto diritto se l'atleta incriminato non avesse gareggiato. La federazione internazionale potrà decidere, attraverso il proprio regolamento, se il premio in denaro sia ripartito tenendo conto della classificazione degli atleti.

Domanda che sorge spontanea: cosa rischiano le squadre che hanno schierato il Papu Gomez? Esempio: l'Argentina può addirittura vedersi revocato il titolo mondiale? E cosa succede al Siviglia e al Monza? La risposta a questi dubbi è nell'articolo 11 del codice – quello sulle conseguenze per gli sport di squadra – che chiarisce un aspetto fondamentale: il caso di positività rilevata non pregiudica la validità della conquista della Coppa del Mondo così come del trofeo dell'Europa League.

All’articolo 11, il codice chiarisce che "se si accerta che più di due membri di una squadra hanno commesso una violazione delle norme antidoping per tutta la durata dell’evento, l’ente responsabile di tale evento imporrà al squadra le sanzioni adeguate (come perdita di punti, annullamento della competizione o altre sanzioni), che si aggiungeranno alle altre sanzioni applicabili individualmente agli atleti colpevoli".

Articolo 11.2 – Conseguenze per gli sport di squadra. Se due o più membri di una squadra hanno commesso una violazione delle norme antidoping per tutta la durata dell’evento, l'organo direttivo dell'evento dovrà imporre una sanzione adeguata alla squadra (ad esempio, perdita di punti, annullamento della competizione o altre sanzioni) oltre alle eventuali sanzioni applicabili individualmente agli atleti colpevoli.