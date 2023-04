Gol assurdo convalidato in Inghilterra: per chi dice che il calcio era meglio senza tecnologia Siete tra quelli che rimpiangete il calcio senza VAR e gol strozzati dalle attese? A quel tempo succedevano cose così…

A cura di Paolo Fiorenza

Ok, la tecnologia non avrà ancora eliminato del tutto le zone d'ombra e le relative polemiche nel calcio, soprattutto quando si tratta di giudicare l'entità dei contatti in campo a velocità reale (vedasi l'ultimo caso sabato sera, con la mano appoggiata da Milinkovic-Savic sulla schiena di Alex Sandro in occasione del gol del vantaggio della Lazio sulla Juventus), ma rimpiangere il passato fatto di dibattiti infiniti sul gol di Turone è davvero follia.

No, non si stava meglio quando si stava peggio, quando si potevano festeggiare gol inesistenti in assenza del VAR e della Goal Line Technology: se l'attesa è il prezzo da pagare per non dover più assistere a vicende come quelle accadute due giorni fa in Inghilterra, ben venga anche qualche minuto di suspense. Chiedere il parere al riguardo a giocatori e tifosi del Walsall, ma soprattutto al portiere della squadra di League Two (la quarta serie del calcio Oltremanica) che ha bloccato il pallone ben prima che varcasse la linea di porta ed è trasecolato vedendo convalidare il gol fantasma alla squadra avversaria.

Si giocava Rochdall-Walsall, partita sorprendentemente vinta per 4-2 dai padroni di casa ultimi in classifica, che provano ad inseguire una salvezza molto difficile, visto che dista 6 punti ad altrettante giornate dalla fine. Il fattaccio è accaduto a metà secondo tempo, sul punteggio di 3-2: Brierley ha provato a sorprendere il portiere Evans calciando da poco oltre la metà campo, sfruttando un'uscita un po' allegra dell'estremo difensore fuori della sua area di rigore. Il numero uno del Walsall è tuttavia riuscito a rientrare in tra i pali in tempo per bloccare la sfera sulla linea di porta: le immagini sono chiarissime al riguardo.

Meno chiara è stata la percezione del guardalinee, che ha segnalato subito il gol all'arbitro, scatenando le proteste veementi di Evans, che si è beccato anche un cartellino giallo. Una vera beffa per lui e per tutto il Walsall, mentre il Rochdale ha sigillato così il successo. Il tutto ovviamente reso possibile dall'assenza del VAR, che in Inghilterra è implementato solo in Premier League al pari della Goal Line Technology: gli arbitri non hanno supporto tecnologico neanche in Championship, la seconda serie.

La vicenda ha ovviamente generato un animato dibattito sui social e il tecnico del Walsall Michael Flynn non le ha mandate a dire dopo il fischio finale: "C'è un guardalinee che sventola la bandierina per segnalare che la palla ha superato la linea nonostante fosse a 15 metri. È un gioco d'ipotesi. Questi arbitri non sono abbastanza in forma per essere arbitri professionisti".