La Juventus ha perso contro il Benevento per 1-0 in casa e le reazioni di tifosi, personaggi pubblici e utenti sul web, sono state molteplici. Luca Mastrangelo, youtuber e grande tifoso dell'Inter, nella giornata di ieri ha pubblicato un post sul suo account di Instagram da 170mila follower in cui ha messo in bella mostra la maglia del Benevento: "Per festeggiare la storica vittoria di oggi metto in palio per voi la maglia del Benevento!".

Un post che ha ricevuto diversi like fra cui anche quello di Felipe Melo, il centrocampista brasiliano attualmente al Palmeiras con cui ha vinto l'ultima Copa Libertadores ma che in passato ha anche vestito la maglia bianconera, non ha usato mezzi termini: "Ahahahhahah Godoooooo" ha scritto il giocatore commentando il post di Mastrangelo. L'ennesima uscita di Felipe Melo che conferma la sua fede interista (Mastrangelo è grande tifoso nerazzurro) e soprattutto la sua rivalità con la Juventus con cui, evidentemente, non si è lasciato benissimo dopo il suo addio al club.

Lo scorso mese di dicembre, prima di Natale, la Juventus fu sconfitta, ancora una volta in casa, contro la Fiorentina, ex squadra proprio di Felipe Melo. Il brasiliano al termine della gara si lasciò andare in un video in diretta sul suo canale ufficiale di Instragamcon il suo smartphone tra le mani in cui mostrava le immagini della squadra viola in festa per quel risultato. “3-0 e tutti a casa, Forza viola!” scrisse a corredo di quel filmato il centrocampista del Palmeiras.

A Torino, dopo il suo arrivo al club bianconero nel 2011 per 25 milioni di euro, Felipe Melo restò fino all'agosto 2013 per poi essere ceduto al Galatasary e rientrare in Serie A per una fugace avventura in nerazzurro conclusasi nel 2017. Un'esperienza, quella alla Juventus, che evidentemente non è stata positiva e che ad oggi lo porta continuamente a nutrire rancore nei confronti del club bianconero.