Felipe Melo ha tifato per la Fiorentina, nell'ultima giornata di Serie A targata 2020 e niente è valso che la Viola giocasse contro una sua ex squadra, la Juventus. Anzi. Probabilmente proprio per questo motivo, per il centrocampista brasiliano il 3-0 allo JStadium rifilato a Cristiano Ronaldo e soci è stato ancora più apprezzato, vedendo la testimonianza che il giocatore ha voluto regalare ai suoi tifosi via social.

Il tutto è andato in onda sul suo canale ufficiale Instagram dove il giocatore brasiliano è molto attivo ed è seguitissimo dai propri fa: "3-0 e tutti a casa!" con tanto di immagine dallo smartphone della partita allo JStadium e un sorriso entusiasta e orgoglioso di quanto fatto da parte della squadra viola allenata da Prandelli.

Proprio con i colori della Fiorentina era iniziata la sua avventura in Serie A quando la società gigliata lo prelevò dall'Almeria nel 2008 per circa 8 milioni di euro per poi rivenderlo proprio alla Juventus nel 2011 per 25 milioni ino scambio di mercato che arricchì le casse viola ma che fu poco gradito, come sempre, dai tifosi gigliati in eterna lotta con i bianconeri. A Torino, poi Felipe Melo restò fino all'agosto 2013 per essere ceduto al Galatasary e poi rientrare in Serie A per una fugace avventura in nerazzurro conclusasi nel 2017.

Con la Juventus ha sempre avuto un rapporto di amore e odio. Felipe Melo ha sempre dato tutto in campo per i colori che ha difeso ma con il club piemontese recentemente era caduto in un vortice di polemiche che lo avevano coinvolto in un confronto a distanza con Chiellini, senza esclusione di colpi. Fino a fare marcia in dietro, in parte, confidando che se Cristiano Ronaldo chiamasse non avrebbe alcun problema a rivestire i colori della Juve. Anche se, dopo l'esultanza da ultrà per la Viola nell'ultimo 3-0 allo JStadium, il tutto sarebbe francamente impossibile.