Go Ahead Eagles sfrutta una scappatoia per fare otto cambi in una partita: un episodio inedito

I Go Ahead Eagles hanno fatto la storia con otto sostituzioni legali in una sola partita di KNVB Cup. Un record insolito reso possibile sfruttando regole poco conosciute sui cambi e le condizioni fisiche dei calciatori.

I Go Ahead Eagles hanno scritto una pagina curiosa nella loro storia, riuscendo a effettuare ben otto sostituzioni legali in un singolo match di KNVB Cup contro il Roda JC. La sfida, terminata 1-1 e decisa ai calci di rigore in trasferta, ha consentito agli olandesi di avanzare al turno successivo, aggiungendo un altro episodio memorabile a una stagione già ricca di soddisfazioni, con la squadra protagonista in Europa League dopo il trionfo nella scorsa Coppa d’Olanda.

Dopo il vantaggio iniziale firmato da Kenzo Goudmijn, il Roda JC ha pareggiato con Jay Kruiver, portando la partita ai tempi supplementari e poi ai rigori. La particolarità dell’incontro è stata l’eccezionale numero di cambi.

Tradizionalmente le squadre potevano effettuare tre sostituzioni, che sono state aumentate a cinque durante l’emergenza COVID e introdotte stabilmente dall’IFAB nel 2022.

Il record dei Go Ahead Eagles: otto sostituzioni in una sola partita

Gli Eagles hanno sfruttato le cinque sostituzioni regolari e ne hanno aggiunte altre tre grazie a una serie di eccezioni: la cosiddetta “sostituzione bianca” per traumi cranici, una sostituzione extra consentita dalle regole delle coppe e i cambi nei tempi supplementari.

Jakob Breum è stato sostituito nel primo tempo a causa di un infortunio. Nel secondo tempo, la squadra ha effettuato due doppie sostituzioni al 76° e all’85°, mentre nei supplementari Boel ha mandato in campo Oskar Pettersson, Xander Blomme e Julius Dirksen, sostituendo Sivertsen, Adelgaard e Dean James.

L’allenatore ha spiegato come la regola della sostituzione bianca funzioni: se un giocatore subisce un trauma cranico e viene sostituito, anche la squadra avversaria può usufruire di un cambio aggiuntivo, un meccanismo poco noto che può diventare strategico in alcune partite.

Questo episodio dimostra come regolamenti poco conosciuti possano generare situazioni uniche e creare vantaggi tattici. I Go Ahead Eagles torneranno in campo domenica al De Adelaarshorst per ospitare il Groningen, pronti a sfruttare ancora la loro esperienza e astuzia regolamentare.