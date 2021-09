Gli cantano: “Hai deluso tutta l’Inghilterra”, Saka zittisce i tifosi del Tottenham Bukayo Saka ha fallito il rigore decisivo nella finale degli Europei, il suo errore ha permesso all’Italia di conquistare il titolo. Ovviamente sta scontando quel rigore fallito Saka, che è stato preso in giro dai tifosi del Tottenham nel corso del derby con il coro: “Hai deluso l’intera nazione”. Saka a quei tifosi ha risposto sul campo segnando un gol e servendo un assist nel 3-1 dell’Arsenal.

A cura di Alessio Morra

Fino a tre settimane fa Arteta era sulla graticola, tre sconfitte nelle prime tre partite di Premier League avevano portato molti tifosi a chiedere il suo esonero, ma dopo tre successi consecutivi in campionato (quattro in titolo) la musica è cambiata. Il North London Derby vinto contro i rivali di sempre del Tottenham ha fatto diventare azzurro il cielo dell'ex vice di Guardiola che sta riuscendo a modellare la squadra a suo piacimento. Il successo è giunto in modo netto e anche rapido, perché all'intervallo il punteggio era già di 3-0, merito del solito Aubameyang e dei pupilli di Arteta e cioè Smith-Rowe e Saka, che ha risposto così ai tifosi del Tottenham che lo hanno preso in giro per il rigore fallito agli Europei.

Per l'Italia la finale degli Europei è un ricordo meraviglioso, Mancini e i suoi ragazzi hanno riportato a casa un trofeo che mancava da 53 anni. Donnarumma in finale è stato decisivo neutralizzando i rigori di Sancho e soprattutto quello di Saka, che era stato l'ultimo a calciare. Il giovane calciatore dell'Arsenal nelle ore seguenti era stato subissato di offese sui social, purtroppo anche tante offese razzisti per lui, come pure per Sancho e Rashford, quell'errore non è stato dimenticato in Inghilterra e i tifosi del Tottenham, che hanno rivalità infinita e fortissima con l'Arsenal, non hanno perso l'occasione di ‘sfottere' Bukayo Saka che ha dovuto ascoltare dei cori ironici in cui si rimarcava l'errore di Saka, a cui hanno detto: "Hai deluso l'intera nazione".

La presa in giro era prevedibile, ma a conti fatti i tifosi del Tottenham potrebbero con quei cori aver ulteriormente caricato Saka che ha regalato l'assist a Smith-Rowe autore dell'1-0 e che poi soprattutto ha segnato una delle tre reti che ha permesso all'Arsenal di vincere 3-1 il derby. Successo che permette ai Gunners di agganciare il Tottenham. Per Saka è stata sicuramente una domenica da ricordare.