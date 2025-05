Giuntoli dà una scadenza a Tudor: “Resta alla Juve per i Mondiali per Club, poi vediamo”.

video suggerito

Antonio Conte sembra sempre più vicino al grande ritorno alla Juvenuts, che però al Mondiale per Club avrà in panchina Igor Tudor, confermato per il momento da Giuntoli.

A cura di Alessio Morra

La Juventus è a un passo dalla qualificazione in Champions League per la stagione 2025-2026, i bianconeri sono quarti a un turno dalla fine. Igor Tudor era stato ingaggiato nel mese di marzo per raggiungere quel traguardo e lo sta per ottenere, non è così scontato però che il tecnico croato resti anche nella prossima stagione. Giuntoli, in attesa di capire cosa accadrà con Conte, conferma l'allenatore fino al termine del Mondiale per Club.

Tudor sarà al Mondiale per club con la Juventus

Il successo sull'Udinese porta a soli tre punti dal matematico quarto posto la Juve, che guarda con fiducia alla partita con il Venezia. Cristiano Giuntoli, intervenendo al Premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino, ha parlato del momento dei bianconeri e in particolare di Tudor: "Ha avuto un grande impatto. Me lo aspettavo sergente di ferro, invece è molto attento nell'interpretare tutto sotto l'aspetto psicologico". Ma soprattutto ha parlato del futuro dell'allenatore: "Igor sarà sicuramente al Mondiale per Club. Finiamo il campionato, giochiamo il Mondiale e poi decideremo". Sullo sfondo pare esserci Antonio Conte, che potrebbe lasciare il Napoli dopo appena una stagione.

"La Juve è vicina all'obiettivo"

Giuntoli ha parlato anche del mercato dei bianconeri: "É importante fare un ultimo passo verso l’obiettivo. Abbiamo cambiato tanto, ringiovanito tanto, ma vogliamo arrivare in Champions e poi con qualche innesto fare il salto". Infine due battute riguardo Koopmeiners, la vera delusione di questa stagione:"Ha perso un sacco di partite. Per me è un grandissimo calciatore. Deve dimostrare il suo valore ma sicuramente lo farà".