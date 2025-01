Giuntoli annuncia l’arrivo di Kolo Muani e frena sull’addio Cambiaso: “Non c’è trattativa”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Juventus è al centro delle discussioni di mercato ed è alle prese con lo spinoso caso di Kolo Muani, che è arrivato ufficialmente a Torino ma ancora non può essere ufficializzato dai bianconeri a causa di alcuni problemi burocratici, ma anche con la possibile cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City. Prima di Juventus-Milan ci ha pensato Cristiano Giuntoli a chiarire ciò che sta succedendo in casa bianconera.

Il dirigente sportivo ha rassicurato tutti i tifosi sull'arrivo dell'attaccante, anticipando ai microfoni di DAZN anche che l'annuncio ufficiale sarà fatto la prossima settimana. Per quanto riguarda il terzino invece ha spiazzato tutti, non confermando la trattativa con il club inglese che sembrava molto vicino al calciatore.

Giuntoli fa il punto sul mercato della Juve

Non c'è nessun ostacolo tra la Juve e Kolo Muani. Il giocatore è già in città, pronto per affrontare le visite mediche e poi firmare il contratto, ma un cavillo burocratico del PSG ha rallentato l'operazione che comunque non dovrebbe essere in bilico. Giuntoli ha voluto tranquillizzare i tifosi, l'attaccante francese arriverà: "Abbiamo avuto un disguido burocratico, però in settimana verrà fatto. Siamo sereni".

E Cambiaso? Qui la situazione cambia: il terzino sembrava a un passo dal vestire la maglia del Manchester City e dire addio alla squadra nel mercato di gennaio, ma il dirigente non si è sbilanciato. Anzi, Giuntoli ha escluso una trattativa con il club inglese, a discapito delle voci che circolavano insistenti nei giorni scorsi: "Onestamente non c'è trattativa. In questo momento no. Noi vogliamo fare un mercato in entrata per colmare i problemi di infortuni e non stiamo pensando alle uscite. Un'offerta irrinunciabile non è arrivata, se arriverà ci penseremo".