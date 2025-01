video suggerito

Cambiaso al Manchester City, la Juventus fissa la cifra: è stato una richiesta specifica di Guardiola Tiene banco in questa seconda parte di sessione invernale di calciomercato, la trattativa attorno ad Andrea Cambiaso tra Manchester City e Juventus. Al di là delle resistenze bianconere, è una questione di soldi. E gli inglesi hanno fretta: Pep Guardiola l'ha richiesto e le circostanze costringono il club inglese ad accelerare la chiusura dell'affare entro gennaio.

A cura di Alessio Pediglieri

Andrea Cambiaso in Premier League, questa volta realmente dopo le sirene di calciomercato che erano già state suonate la scorsa estate. Al netto della stagione attuale alla Juventus non proprio esaltante, l'esterno 24enne è finito in cima alla lista degli affari in entrata del Manchester City, su espressa richiesta di Pep Guardiola che ha delineato la strategia di mercato del club, anticipando i tempi. C'è anche la cifra: i bianconeri lo reputano incedibile ma con una eccezione, se dovessero arrivare gli 80 milioni richiesti l'affare si può concludere e da Manchester sta arrivando l'offerta giusta.

Cambiaso dalla Juve al City, perché si può concludere a gennaio

Sull'esterno ex Genoa e Bologna e oggi titolare nella Juve di Motta e nell'elenco dei convocati dell'Italia di Spalletti, è piombato il Manchester City che sta muovendosi a grandi passi verso la formalizzazione di una offerta davanti alla quale la Juventus non potrà rinunciare. Dall'Inghilterra sono sicuri: per Andrea Cambiaso è pronta una prima proposta attorno ai 60 milioni, una cifra importante che sonderà la reale volontà bianconera. Giuntoli considera il difensore incedibile ma sa anche che può essere un "unicum" di fronte al quale non è il caso di rifiutare: la base di partenza dei bianconeri è di 80 milioni di euro, cifra considerata corretta (ma si può chiudere a 70) per privarsi del giocatore e poter mettere ulteriormente mano alla squadra dopo gli arrivi di Alberto Costa in difesa e Kolo Muani in attacco.

Il City su Cambiaso, per due motivi: Pep Guardiola e la sentenza

Dietro le quinte dell'affare Cambiaso si delinea la strategia del Manchester City che avvalora la reale intenzione di provare a concludere l'affare oggi, senza attendere la fine della stagione. Fonti vicine alla società assicurano che il nome di Cambiaso è stato fatto da una persona in particolare, Pep Guardiola: il tecnico catalano ha indicato nel bianconero l'immediato sostituto di Walker, che ha chiesto la cessione: è duttile, dinamico, in crescita. Cambiaso ha dimostrato prima a Bologna e oggi alla Juve di saper fare bene entrambe le fasi, poter ripiegare con qualità e proporsi in attacco con continuità.

Secondo elemento che si evidenzia Oltremanica sono le tempistiche: il City è pronto a fare l'offerta giusta e subito, senza tentennamenti: con la spada di Damocle della sentenza che potrebbe anche penalizzarlo in classifica e obbligarlo alla chiusura di diverse sessioni di calciomercato, è ora che deve concludere i colpi anche per il futuro.

Cambiaso al City, per la Juve una plusvalenza straordinaria

In attesa dell'offerta economica da Manchester, la Juventus attende e studia: avrà l'ultima parola su Cambiaso ma non potrà fare orecchie da mercante. Nel 2022 lo ha acquistato a titolo definitivo pe soli 8.5 milioni di euro, oggi vale come i top player europei, alla stregua di un Hakimi o di un Cucurella, difensori tra i più pagati al mondo, dai 65 milioni in su. La classica plusvalenza da prendere al volo e con la quale rivolgersi ad eventuali nuovi obiettivi, già in lista come Tomori dal Milan – ricomponendo la linea con Kalulu – o Hancko il nazionale slovacco in forza al Feyenoord.