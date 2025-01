video suggerito

La figuraccia del PSG con la Juventus per Kolo Muani: non giocherà col Milan per colpa di una svista Il Paris Saint Germain ha superato il limite dei prestiti consentiti e non ha la possibilità in questo momento di cedere Kolo Muani alla Juventus. L'affare si farà, ma prima il Psg dovrà richiamare un calciatore dal prestito.

A cura di Alessio Morra

Randal Kolo Muani è un calciatore della Juventus, almeno in pectore. Perché l'attaccante francese è stato prelevato dal Paris Saint Germain, ma per ora non è tesserabile. Alla viglia della partita con il Milan Thiago Motta aveva detto che a causa di problemi burocratici era in dubbio, poi si è scoperto che l'operazione si è complicata, a livello solo di tempistiche, perché il PSG non può più cedere in prestito un altro calciatore. L'errore del club francese è clamoroso e priva la Juve del bomber per la sfida con il Milan. L'affare si chiuderà, presto, ma intanto i tempi si allungano.

Kolo Muani salta Juve-Milan per problemi burocratici

Kolo Muani è un grande colpo di mercato. L'attaccante ventiseienne è un giocatore di prima fascia, ha giocato la finale dei Mondiali con la Francia, ma con il PSG non è mai riuscito a brillare. Il calciatore è arrivato già da qualche giorno a Torino, ha svolto le visite mediche, le ha superate e ha scelto anche il numero 20. Ma con il Milan non ci sarà. Thiago Motta lo avrebbe utilizzato, ma non potrà farlo perché il tesseramento non è stato formalizzato. Niente convocazione perché il Paris Saint Germain non può cedere il calciatore in prestito.

Il regolamento FIFA e i calciatori in prestito del PSG

Una situazione pazzesca se si pensa al livello elevatissimo della squadra in questione. Il regolamento FIFA stabilisce che le società di calcio non possono cedere in prestito quanti calciatori vogliono. La FIFA annunciò tre anni fa di limitare i cosiddetti trasferimenti temporanei. Da questa stagione sono sei i prestiti per ogni club, esclusi quelli dei calciatori che hanno meno di 21 anni.

Il PSG ha ceduto in prestito tre Under 21 (Housni, Lavallée e Xavi Simons) e soprattutto questi sei calciatori: Nordi Mukiele (al Bayer Leverkusen), Juan Bernat (Villarreal), Carlos Soler (West Ham), Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas) e Gabriel Moscardo (Reims). Ndour sembra il calciatore maggiormente indiziato per risolvere tutto. Il giovane centrocampista italiano potrebbe essere richiamato alla base.

Quando esordirà con la Juventus Kolo Muani

E dunque non può cedere pure Kolo Muani in prestito, perché sette prestiti non sono possibili. Ovviamente a tutto c'è una soluzione. Per risolvere la querelle il Paris ha due chance: o richiama uno dei sei calciatori in prestito oppure ne cede uno dei sei a titolo definitivo. La soluzione non è lontana, ma va da sé che non si può chiudere una trattativa in poche ore e per questo motivo la pazienza è la prima cosa, tanto per il calciatore transalpino che per la Juventus. Kolo Muani non farà il suo esordio con il Milan e non lo farà nemmeno in Champions con il Bruges, potrà farlo con il Napoli la prossima settimana, se il Psg riuscirà a trovare la quadra.