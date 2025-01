Thiago Motta prima di Juve-Milan: “Se ho chiesto di non vendere qualcuno? Sì. E li hanno venduti”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La Juventus, che ha fatto tredici pareggi in venti partite di campionato (e non ha mai perso), torna in campo sabato 18 gennaio e lo farà contro il Milan, nell'incontro della 21ª giornata. Una partita che conta tanto per le due squadre, che vanno a caccia del quarto posto, occupato dalla Lazio. Alla vigilia, però, Thiago Motta ha parlato soprattutto di mercato, ha annunciato la presenza in campo di Cambiaso, che è nel mirino del Manchester City, e la convocazione di Alberto Costa. E potrebbe esserci pure Kolo Muani.

Vlahovic convocato, fuori Perin e Coneiçao

Juventus-Milan per anni è stata la partita che ha deciso il campionato. Stavolta lo scudetto non è in palio. La Juventus è quinta, il Milan è settimo. L'obiettivo minimo di entrambe le squadre è il quarto posto, e ciò significa, in soldoni, che non si può assolutamente sbagliare sabato pomeriggio. Thiago Motta, che ormai è ‘Mister X', alla vigilia annuncia il forfait di Perin, che ha problemi fisici. Il titolare sarà ancora Di Gregorio. Convocato pure Vlahovic, mentre sarà ancora fuori Conceiçao.

C'è un'offerta del Manchester City per Cambiaso

Ma il tecnico italo-brasiliano si è trovato soprattutto a parlare di mercato, in modo più o meno implicito. La Juventus ha già piazzato due colpi, ma di acquisti ne potrebbe fare almeno altri due. Alberto Costa e Kolo Muani sono bianconeri. Poi arriverà certamente un difensore, se non addirittura due. Sarà così se partirà Andrea Cambiaso, obiettivo di mercato del Manchester City. Thiago Motta conta sul difensore ligure e annuncia la presenza da titolare dell'esterno: "Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà".

Thiago Motta e gli incedibili

All'allenatore è stato chiesto se sono anche dei giocatori incedibili e se ha chiesto di togliere dal mercato qualche calciatore. La risposta di Motta è stata disarmante: "Si. L'ho già chiesto, ma me li hanno venduti". Il tecnico ha sorriso rispondendo, magari pensando ad altre esperienze calcistiche (Bologna o Spezia) o forse alla campagna d'acquisiti e cessioni dell'ultimo mercato estivo quando la Juventus ha venduto diversi calciatori e in particolare alcuni, come Chiesa, Kean o Soulé, che magari avrebbero fatto comodo a Motta, che forse li aveva potuti inserire tra gli incedibili.

Alberto Costa convocato, Kolo Muani forse

Poi l'allenatore juventino si è soffermato sui due acquisti: Costa e Kolo Muani. Il primo sarà inserito nell'elenco dei convocati: "Alberto sta molto bene, ha portato energia ed entusiasmo. Potrà aiutare la squadra". Mentre per il francese c'è ancora da aspettare, ma la speranza è quella di chiudere le pratiche burocratiche al più presto. Se l'esordio non avverrà contro il Milan ci sarà nella prossima partita di campionato, certo non in Champions, perché non è in lista.

Le parole di Motta sul francese: "Randal sono molto contento del suo arrivo, un giocatore interessante per noi in questo momento stiamo aspettando le pratiche burocratiche per il suo trasferimento e se tutto sarà ok domani sarà con il gruppo, se no dovremo aspettare la prossima partita".