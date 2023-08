Giuliano Simeone si infortuna ed esce dal campo in ambulanza: il Cholo in ospedale vicino al figlio Bruttissimo infortunio per il figlio del Cholo, Giuliano Simeone, che ha appena iniziato la sua esperienza con l’Alaves: il giovane è stato portato via dal campo in ambulanza e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A cura di Vito Lamorte

Giuliano Simeone non ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura al Deportivo Alaves. Il figlio del Cholo, che è stato ceduto in prestito dall'Atletico Madrid, ha riportato un grave infortunio durante l'amichevole disputata dal club spagnolo contro il Burgos a Briviesca.

Il giovane ha subito un fallo da dietro ed è rimasto a terra mentre i giocatori di entrambe le squadre chiedevano l'ingresso repentino dei soccorsi: l'ambulanza e lo staff sanitario hanno portato subito soccorso a Simeone. Il calciatore, che aveva trovato anche il gol poco prima, ha lasciato il campo tra gli applausi dei tifosi e i giocatori: a quel punto, che stava per concludersi, è stata chiusa con qualche minuto di anticipo.

Dopo gli esami, è arrivata la diagnosi, comunicata direttamente dall'Alaves: frattura del perone e lussazione della caviglia. Simeone Jr è stato raggiunto in ospedale dal padre e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, con i tempi di recupero che sono stimati in sei-otto mesi.

Leggi anche La calciatrice dell'Argentina con i tatuaggi di Ronaldo e Maradona sulla gamba è un caso nazionale

Tantissimi i messaggi d'incoraggiamento per il giocatore, in primis dal suo club: "Buona fortuna Giuliano, siamo con te!".

Proprio l'allenatore dell'Ateltico Madrid ha pubblicato un a stories sul suo profilo di Instagram per salutare quanti avevano scritto al figlio per fargli coraggio: "Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero. Giuliano è in buone mani e già sta recuperando".

Intanto il Deportivo Alaves ha comunicato che chiederà un provvedimento d'ufficio dopo l'infortunio di Simeone: "Il Deportivo Alavés chiederà l'azione d'ufficio delle Instancias Federativas in considerazione dei fatti accaduti ieri nell'amichevole tra Burgos CF e Deportivo Alavés, che hanno causato il grave infortunio di Giuliano Simeone dopo un contrasto di un giocatore del Burgos CF".

Intanto il Burgos, dal canto suo, ha condannato gli attacchi ai danni del suo giocatore Matos, e lo stesso si è pubblicamente difeso oltre a scusarsi con Simeone: "Mi dispiace con tutto il cuore, Giuliano. Va da sé che, ovviamente, non è un'entrata intenzionale, ma piuttosto uno scontro di gioco. Dalla mia esperienza non farei mai del male a nessun collega professionista. Sto ricevendo molte minacce che sono fuori luogo. Le mie più sincere scuse per quello che è successo. Ti auguro una pronta guarigione".