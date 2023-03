Giuliano Simeone inventa un gol spaziale: fa sparire il pallone e passa tra tre avversari Figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid e fratello dell’attaccante del Napoli, Giuliano Simeone ha segnato uno dei gol più belli del weekend calcistico.

A cura di Ada Cotugno

Buon sangue non mente mai, soprattutto se si parla della dinastia Simeone. Mentre Giovanni è diventato la riserva di lusso per il Napoli di Luciano Spalletti, un attaccante capace di segnare gol pesanti partendo dalla panchina, anche i suoi fratelli si fanno largo in giro per l'Europa.

Diego Pablo infatti, oltre ad allenare l'Atletico Madrid da quasi dodici anni, ha cresciuto i tre figli a pane e pallone. Giovanni, Gianluca e Giuliano (l'unico dei tre a essere nato in Italia) sono tutti delle prime punte con il vizio del gol, ma per questa settimana è il più piccolo a prendersi la scena.

Giuliano Simeone sta vivendo in questa stagione la prima esperienza da titolare nella Serie B spagnola, con la maglia del Saragozza. Fin qui ha segnato sette gol in campionato, aiutando la sua squadra a galleggiare nella metà della classifica.

La promozione è un sogno lontano, ma il più piccolo di casa Simeone ha saputo conquistare la copertina dell'ultima giornata con un gol spettacolare, aprendo il conto con il Leganes con un'azione da far girare la testa.

L'attaccante ha raccolto il pallone sulla trequarti, è sfuggito alla marcatura di tre difensori ed è riuscito a colpire il portiere in uscita, il tutto con una velocità impressionante e un'abilità da attaccante di livello.

Il video del suo gol ha fatto subito il giro del web e il classe 2002 ha ricevuto migliaia di complimenti per il gesto da campione che nulla ha da invidiare al suo fratello più famoso, Giovanni.

Ma per il baby Cholito la rete diventa fondamentale non soltanto per la fama: prima della partita contro il Leganes infatti ha dovuto affrontare un digiuno durato otto partite, una situazione difficile da affrontare per un giovane centravanti come lui.

Il momento buio è stato spezzato con un gesto clamoroso che può sicuramente rimettere in moto la sua stagione e quella del Saragozza. E ovviamente anche l'Atletico Madrid lo avrà seguito con molto interesse, anche perché il suo cartellino appartiene al club di papà Cholo.