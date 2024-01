Giroud trascina il Milan e si schiera con Pioli: “Quando era nella tempesta gli ho parlato” In una lunga intervista Guroud ha raccontato la stagione vissuta con i rossoneri: “Ibrahimovic mi parla, vuole che io prenda parola. A Pioli ho detto ‘Ci sono passato anch’io'” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A 38 anni Olivier Giroud è ancora il motore del Milan: corre come un ragazzino, segna gol pesante e si diverte a mandare in porta i suoi compagni. Il tempo non sembra essere passato per lui che è indiscutibilmente leader di questa squadra sotto tutti i punti di vista, in campo ma anche negli spogliatoi. Il francese ha cambiato il percorso dei rossoneri e in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato queste stagioni trascorse all'ombra della Madonnina.

Il primo punto focale è il rapporto con Stefano Pioli. L'allenatore è stato tanto messo in discussione in questa stagione, una situazione che a Guroud ha ricordato tanto il suo passato. Tra Arsenal e Chelsea non è mai stato protagonista ma sempre comprimario. Al Milan si è preso la scena, senza mai dimenticare tutto ciò che è stato: "Io al Milan sto bene, ho ricevuto un’accoglienza da sogno, con Pioli e il suo staff c’è un grande rapporto. Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno".

E la sua storia personale si riflette anche su Pioli, da sempre sostenuto anche nelle difficoltà: "Gli ho detto: “Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre”. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa".

Parla come un leader e non potrebbe essere altrimenti. Anzi, come un dirigente. Nel suo futuro potrebbe esserci un ruolo simile, magari proprio come i rossoneri, ma per il momento Giroud vuole ancora divertirsi in campo dove cerca di dare una mano a tutti i suoi compagni. Uno di questi è Leao: "Ci sono molte aspettative su di lui. Rafa sa che deve essere ancora più esigente con sé stesso, conosce il suo valore. Da compagno, posso dire che uno come lui è decisivo anche quando non segna: in una squadra contano aspetti che magari non balzano subito agli occhi. Noi sappiamo che Rafa può fare di più e lo sosteniamo: può salire a un livello altissimo. Gli serve continuità. E qualche gol in più, certo".

Ma anche un giocatore come il francese ha bisogno della sua guida. Da poche settimane il Milan ha riaccolto Ibrahimovic che fa da collante tra la società e i giocatori. Lo svedese è sempre presente, incoraggia tutti e regala consigli preziosi anche a Giroud: "Ibrahimovic è il link tra RedBird e la squadra, ci connette con la proprietà senza sovrapporsi al lavoro di Pioli. È qui per aiutare, soprattutto sull’approccio mentale e le motivazioni. Parla con noi e ci aiuta. Dice: “Se vincete voi, vinco anche io”. Dà consigli? Certo. Mi incoraggia sempre, mi parla prima e durante le partite, all’intervallo. Vuole che io prenda la parola, che aiuti i miei compagni: Zlatan sa che questo è un gruppo giovane che ha bisogno di esperienza, di giocatori che parlino e diano l’esempio. Mi vuole più leader".