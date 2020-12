Olivier Giroud da diverse stagioni convive ormai con le voci di mercato relative ad un possibile addio al Chelsea. Anche in questa finestra di trattative invernale, l'esperto centravanti francese è stato accostato a diversi club, tra cui le italiane Juventus e Inter. Dal canto suo però il campione del mondo, professionista esemplare, non si lascia distrarre e quando viene chiamato in causa da Lampard, risponde sempre presente. L'ultimo gol è arrivato nella sfida contro l'Aston Villa, e gli ha permesso di impreziosire il suo score già notevole.

Olivier Giroud in Chelsea-Aston Villa ha segnato la rete numero 9 della sua stagione. Un bottino importante considerando che mister Lampard, non lo utilizza con continuità relegandolo spesso in panchina. Per i Villans, l'ex Arsenal è una vera e propria bestia nera: basti pensare che Giroud ha segnato in ognuna delle ultime 7 partite giocate contro la formazione londinese, segnando nove gol in totale. Contro nessun altra squadra Giroud ha segnato più gol, di quanti ne abbia realizzati proprio all'Aston Villa.

Ma i numeri importanti del classe 1985 non finiscono qui. Dal suo esordio in Premier League, nell'agosto 2012, nessun giocatore ha segnato più gol con colpi di testa in campionato di lui capace di realizzare con questo fondamentale 32 marcature. Gli anni passano, ma le prestazioni e i numeri sono sempre positivi, se si considera che Giroud ha segnato 18 gol in tutte le competizioni nel 2020, miglior bottino in un anno solare dal 2015. Un rendimento importante che non può che farne aumentare l'appeal di mercato: ma il Chelsea, farà bene a non tentare il tutto per tutto per rinnovare un contratto in scadenza nel 2021?