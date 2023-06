Giornalista derubata in diretta del cellulare durante la festa scudetto: è sotto shock La giornalista colombiana Mayra Tenorio era in collegamento in diretta durante i festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Millonarios di Bogotà, quando ha capito con angoscia cosa le era successo: qualcuno le aveva rubato il telefono.

A cura di Paolo Fiorenza

È stato uno shock, al punto di dichiarare che "sente di non poter più uscire per strada tranquilla". Mayra Tenorio, giornalista sportiva colombiana, ha vissuto momenti di angoscia quando è stata derubata del suo telefono mentre era impegnata in un collegamento in diretta nel pieno dei festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Millonarios nel torneo di Apertura colombiano 2023.

Sabato scorso il club di Bogotà ha trionfato ai rigori sull'Atletico Nacional di Medellin, dopo che sia il match di andata che quello di ritorno si erano conclusi in parità (0-0 e 1-1). È stato il 16simo titolo nazionale per il Millonarios, che ha potuto festeggiare nel proprio stadio El Campin davanti alla sua tifoseria. Le celebrazioni della vittoria hanno tuttavia avuto una coda amara per la Tenorio, che era impegnata a coprire l'evento come inviata all'esterno dello stadio.

La giornalista si è piazzata in mezzo alla folla che festeggiava rumorosamente e ha iniziato a fare il suo lavoro, descrivendo cosa stava succedendo intorno a lei, ma all'improvviso ha sentito che le comunicazioni con il resto della sua squadra si erano interrotte e allora ha capito con sgomento cosa era successo: qualcuno le aveva rubato il telefonino, attraverso il quale gestiva il collegamento.

“Ero lì, all'uscita di El Campin, quando i tifosi hanno iniziato a sfollare dallo stadio a poco a poco. Non ho visto quando il cerchio di persone si è chiuso intorno a me, mi sono accorta del furto perché avevo le cuffie collegate al telefonino, che mi serviva come ponte. E ovviamente, non appena è stato rubato, ho sentito che il segnale era sparito", ha detto la Tenorio.

Nelle immagini che sono circolate sui social, si vede come la giornalista – dopo essersi disperata quando ha capito che le avevano rubato il telefono – abbia cercato di chiedere ai tifosi intorno a lei se qualcuno avesse visto qualcosa, in maniera vana. La donna è apparsa scorata per l'accaduto e le sue parole spiegano bene il senso di violazione che l'ha colta: "Non sono riuscita a vedere chi fosse stato, ma la cosa più grave è che sento che non posso più uscire per strada tranquilla, perché ero in una situazione normale, lavoravo, e sono finita derubata".