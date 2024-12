video suggerito

Gioca con il crociato rotto e regala l’assist per la vittoria: l’inimmaginabile partita di Riqui Puig Riqui Puig gioca con il legamento crociato del ginocchio rotto e regala l’assist per la vittoria: l’inimmaginabile partita del centrocampista dei LA Galaxy nella finale della Western Conference. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riqui Puig ha giocato per mezz'ora con il legamento crociato del ginocchio sinistro rotto nella finale della Western Conference che i Los Angeles Galaxy hanno vinto 1-0 contro i Seattle Sounders e, nonostante l'infortunio, ha servito l'assist per il gol decisivo di Dejan Joveljic.

L'ex calciatore del Barcellona si è fatto male nel secondo tempo della partita ma è rimasto in campo ed è risultato decisivo con il passaggio al compagno che ha realizzato la rete a cinque minuti dalla fine della partita.

Riqui Puig gioca con il crociato rotto e regala l'assist per la vittoria

Nella nota del club si legge: "Il centrocampista Riqui Puig ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro".

Leggi anche Il Venezia è sempre più ultimo in Serie A: Dorgu regala la vittoria al Lecce nel posticipo

Il comunicato prosegue: "Puig si è infortunato nella seconda metà della partita, ma ha continuato a giocare per più di trenta minuti nonostante l'infortunio e ha fornito l'assist vincente sul gol di Dejan Joveljić all'85' . Il suo contributo portò alla vittoria per 1-0 sul Seattle Sounders FC nella finale della Western Conference al Dignity Health Sports Park il 30 novembre. Puig verrà sottoposto ad un intervento chirurgico in data da destinarsi . Siamo con te in questo processo di recupero, Riqui".

Riqui Puig faro dei LA Galaxy: gol e gioco passano da lui

Riqui Puig non solo è stato il giocatore migliore per i LA Galaxy, ma è stato anche essenziale per partecipare direttamente ai gol che hanno portato la squadra ad essere testa di serie al secondo posto in Western Conference e ora, dopo aver superato tutti i playoff, sono tra i candidati per il titolo.

Puig ha accumulato l'82% delle presenze durante la Regular Season, partecipando al 33% dei gol dei LA Galaxy con 13 gol e 10 assist e ai playoff con quattro gol e tre assist: l'infortunio porterà via l'ex Barcellona nella partita più importante della stagione.