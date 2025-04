video suggerito

Ginola spara a zero su Torricelli: "È il difensore che ho odiato di più. Ti sputava sulla maglia" David Ginola, ex talentuoso calciatore francese, ha detto che Moreno Torricelli è il difensore che ha detestato maggiormente: "Ti tirava la maglietta, ti sputava sulla schiena".

A cura di Alessio Morra

David Ginola è stato un giocatore sublime, talento puro, ma che non è riuscito a mettere sempre in pratica. Ovunque ha giocato ha lasciato un bel ricordo, d'altronde con quelle giocate bizzarre e imprevedibile era impossibile. All'atto pratico, però, ha colto poco. Era nell'epoca d'oro della Francia, ma la nazionale l'ha vista poco e non ha portato a casa nulla. Ora si gode la vita e in un'intervista ha parlato della sua carriera. E un posto nella sua carriera ce l'ha pure Moreno Torricelli, l'ex difensore della Juventus, al quale il transalpino non ha regalato belle parole.

David Ginola, le Magnifique

Bello e dannato, banalmente, per i francesi ‘Le Magnifique'. Talento puro, purissimo, un po' bizzoso, che amava molto la vita notturna, poi ha messo la testa a posto. Ha giocato e vinto con un PSG, che non era forte e ricco come questo, ma ha militato anche in Premier League con Newcastle, Tottenham e Aston Villa. In vista di PSG-Aston Villa dei quarti di Champions League il principale quotidiano d'oltralpe L'Equipe lo ha intervistato.

"Ho odiato Torricelli"

Ginola ha parlato della sfida di Champions, ma anche del rivale peggiore che ha trovato in tutta la sua carriera. Il difensore che lo ha fatto soffrire di più è stato Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, che Ginola sfidò in una semifinale di Coppa Uefa (stagione 1992-1993): "Il difensore che ho odiato è stato Torricelli. Ti tirava la maglietta, ti sputava sulla schiena. Usava tattiche che avevano poco a che fare con il calcio".

Weah e Savicevic i migliori

Elogi invece per due ex campioni del Milan: "Il giocatore più forte che ho affrontato è stato Dejan Savicevic, quando segnò due gol a Milano nella semifinale di ritorno di Champions. La sua facilità con la palla tra i piedi era un'altra cosa. Il più forte con cui ho giocato invece è George Weah".